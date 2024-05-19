Kulu\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başladı. Kulu İlçe Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda devam eden etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün önem ve anlamını belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkan vekili Ahmet Küçükçelik, Cumhuriyet Savcısı Olgun Can Mutlu, Emniyet Müdür vekili Şakir Taşatan, Kulu İlçe Jandarma Komutanı Osman Hasdemir, Kulu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA