Kulu'da 2024 Hacı Adaylarına Seminer Verildi - Son Dakika
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Kulu'da 2024 Hacı Adaylarına Seminer Verildi

Kulu\'da 2024 Hacı Adaylarına Seminer Verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde 2024 yılında hac vazifesine yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına seminer verildi. Seminerde maddi ve manevi hazırlık, bir arada yaşama bilinci ve uygulamalı hac ibadeti anlatıldı.

01.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:23
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Konya'nın Kulu ilçesinde 2024 yılında hac vazifesine yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına seminer verildi.

Kulu Müftülüğü tarafından 2024 Yılı Hac Organizasyonunda hacca gidecek olan vatandaşlara yönelik Hac Hazırlık Semineri düzenlendi. Kulu Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından hac yolculuğuna çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık, bir arada yaşama bilinci ve uygulamalı hac ibadeti anlatıldı. Müftülük Vaizi Salih Fahri Dağlı haccın hikmeti, hacdaki semboller, ziyaret yerleri ve ziyaret adabı konularında bilgiler verirken, Dr. Firdevs Şahin hacda çevre bilinci ve temel sağlık bilgilerini anlattı. Seminerde Kur'an Kursu öğreticisi Hilal Aydemir Cömert tarafından da kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi.

Hac seminerine merkez ve mahallelerden Diyanet ve özel acenteler ile kutsal topraklara gidecek yaklaşık 60 hacı adayı katıldı. İlk hacı adayı kafilesinin 25 Mayıs 2024 tarihinde hac farizasını yerine getirmek üzere yola çıkacağı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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