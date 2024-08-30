Kulu\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar çelenklerin koyulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program daha sonra Kaymakamlık makamında tebriklerin kabuluyle devam etti. Merkez Mezarlığında bulunan şehit mezarları ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Programlara, Kulu Kaymakam Vekili Fatih Uzun, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ve protokol üyeleri katıldı. - KONYA