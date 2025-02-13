Kulu'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Kulu'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı Yapıldı

Kulu\'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı Yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımda 550 öğrenciye Jandarma personeli olma fırsatları anlatıldı.

13.02.2025 16:15  Güncelleme: 16:17
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Konya'nın Kulu ilçesinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kulu'da 11 ve 12. sınıf öğrencileri için Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin tanıtımı yapıldı. Jandarma Binbaşı Yasin Keskin ve 3 personel tarafından 550 öğrenciye jandarmaya personel kazandırmak için sinevizyon eşliğinde tanıtım yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kulu'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika

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