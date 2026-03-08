Kulu\'da kadın hakem, polis ve sağlıkçıya 8 Mart\'ta çiçek

Konya'nın Kulu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta oynanan Kulu Belediyespor ile 1923 Afyonkarahisarspor karşılaşmasında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Selçuk Üniversitesi Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık ve Yaşam Topluluğu öğrencileri tarafından sahada görev yapan kadın hakem, polis memuru, sağlık personeli ve tribünde bulunan kadın taraftarlara günün anlam ve önemine ithafen çiçek verildi. Gerçekleştirilen etkinlikte kadınların toplumdaki yeri ve emeğine dikkat çekilirken, futbolseverler de bu anlamlı jesti alkışlarla karşıladı. - KONYA