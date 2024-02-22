Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Aday Tanıtım Toplantısı\'na katıldı

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Antalya'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Başkan Köleoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP milletvekillerinin katılımıyla dün Antalya'da düzenlenen Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Başkan Köleoğlu yönetimindeki Kumluca Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar da yayınlandı.
Toplantının ardından Köleoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köleoğlu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Kıymetli Kumlucalı büyük ailem, Seçim Koordinasyon Merkezi'mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bütün misafirlerimizle beraber coşkulu bir şekilde Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldık. Kıymetli misafirlerimiz bugün Seçim Koordinasyon Merkezi'nde birlik beraberlik içinde çay içmek için toplandık. Buradan hayırlı bir yolculuk için Kumluca'mızı kalkındırmak için daha önce nasıl başardıysak, 2019'da zorlukları aşıp nasıl zafer kazandıysak, büyük aile olduysak seçim ofisimizde çocuklarımızdan, kadınlarımızdan büyük ağabeylerimize kadar kol kola girerek Kumluca'mızda büyük bir başarıya nasıl ulaştıysak, o yolculuğa yine başladık. Yine devam ediyoruz. Bize görev verildiği zaman 'Kumluca'mızı kalkındıracağız' dedik ve gece gündüz meclis üyelerimizle beraber çalışarak vatandaşlarımızın birçok isteklerini yerine getirerek büyük bir coşkuyla Kumluca'mızda büyük projeler yaptık. Bu hafta açıkladığımız 50 icraatımız, henüz bitmeyen ve önümüzdeki günlerde bitecek olan projelerimiz var. Kumluca'mızın kalkınmasına çok emek harcadık. Biz bu hayırlı yolculuğa büyük bir birlik içerisinde Kumluca İttifakı'nı kurarak sağımızdan solumuzdan, çocuğumuzdan, yaşlımızdan Kumluca'mızda birbirimize sahip çıktık. Kumluca'mıza sahip çıkacağız. 31 Mart'ta yine zaferi her beraber kazanacağız. İleri daima ileri!"
Son Dakika › Yerel › Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?