Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Aday Tanıtım Toplantısı\'na katıldı

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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Antalya'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Başkan Köleoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP milletvekillerinin katılımıyla dün Antalya'da düzenlenen Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Başkan Köleoğlu yönetimindeki Kumluca Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar da yayınlandı.

Toplantının ardından Köleoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köleoğlu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kıymetli Kumlucalı büyük ailem, Seçim Koordinasyon Merkezi'mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bütün misafirlerimizle beraber coşkulu bir şekilde Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldık. Kıymetli misafirlerimiz bugün Seçim Koordinasyon Merkezi'nde birlik beraberlik içinde çay içmek için toplandık. Buradan hayırlı bir yolculuk için Kumluca'mızı kalkındırmak için daha önce nasıl başardıysak, 2019'da zorlukları aşıp nasıl zafer kazandıysak, büyük aile olduysak seçim ofisimizde çocuklarımızdan, kadınlarımızdan büyük ağabeylerimize kadar kol kola girerek Kumluca'mızda büyük bir başarıya nasıl ulaştıysak, o yolculuğa yine başladık. Yine devam ediyoruz. Bize görev verildiği zaman 'Kumluca'mızı kalkındıracağız' dedik ve gece gündüz meclis üyelerimizle beraber çalışarak vatandaşlarımızın birçok isteklerini yerine getirerek büyük bir coşkuyla Kumluca'mızda büyük projeler yaptık. Bu hafta açıkladığımız 50 icraatımız, henüz bitmeyen ve önümüzdeki günlerde bitecek olan projelerimiz var. Kumluca'mızın kalkınmasına çok emek harcadık. Biz bu hayırlı yolculuğa büyük bir birlik içerisinde Kumluca İttifakı'nı kurarak sağımızdan solumuzdan, çocuğumuzdan, yaşlımızdan Kumluca'mızda birbirimize sahip çıktık. Kumluca'mıza sahip çıkacağız. 31 Mart'ta yine zaferi her beraber kazanacağız. İleri daima ileri!"