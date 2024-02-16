Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Kupalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Kupalar Sahiplerini Buldu

Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası\'nda Kupalar Sahiplerini Buldu

Kumluca Belediyesi'nin kuruluşunun 70. yılına özel düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın final maçının ardından katılımcılara kupaları dağıtıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Kupa törenine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, KUMGENÇ Orkestrası konseriyle keyifli zamanlar geçirdi.

16.02.2024 09:18  Güncelleme: 09:22
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Kumluca Belediyesi'nin kuruluşunun 70. yılına özel etkinlikler kapsamında düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın final maçının ardından katılımcılara kupaları dağıtıldı.

Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, kupa töreninde turnuvada dereceye giren 1. Antbey Elektrik, 2. MCİ Fresh Ekonomik Takım ve 3. DAP İletişim/Engin Medya takımlarına kupa ve madalyalarını takdim ederek hediyelerini verdi.

Etkinliğe katılan Başkan Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Kumluca'mızın birbirinden değerli sportmen takımları, gençleri, kadınları, erkekleri ve bize bu süreçte destek veren teknik heyet ve hakemlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu süreçte Acer Arena'da hepimiz toplandık ve orada gerçekleştirdiğimiz uzun müsabakaların sonucunda burada sizlerin huzurunda 70. Yıl kupamızı biraz sonra kaldıracağız. Bu süreçte her bir takımımız centilmence birlik ve beraberlik içinde bir sezon gerçekleştirdiler. Kumluca'mızdaki tüm sportmen gençlere belediyemizin kuruluşunun 70.yılı anısına bir halı saha futbol turnuvası düzenlemek istedik. Hepimizin bir arada olduğu bütün takımlarımızın aynı fotoğraf karesine girdiği birlik beraberlik içinde bir müsabaka düzenledik. 1. 2. ve 3.'lüğü kazanan takımlarımıza kupalarını takdim ederek hediyelerini vereceğiz. Katılan bütün takımlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Kupa törenine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, yemek programıyla birlikte düzenlenen KUMGENÇ Orkestrası konseriyle keyifli zamanlar geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Kupalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Kupalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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