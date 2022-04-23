Kumluca Belediyesi'nden 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik - Son Dakika
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Kumluca Belediyesi'nden 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik

23.04.2022 18:30
Kumluca Belediyesi'nden 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik

Kumluca’da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle kutladı.

Kumluca'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle kutladı.

Kumluca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı.

Çelenk koyma törenin ardından Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun hazırlattığı özel sahne, Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Şenliğe, Kaymakam Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailelerin ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar, şarkılar söyleyip, gösterilerini sergiledi.

Çocukların alkış toplayan performanslarının ardından kostümlü maskotlar ve palyaçolar, gün boyu çocukları yüz boyama ve oyun aktiviteleriyle eğlendirdi.

Şenlikte ayrıca 23 Nisan konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kumluca Belediyesi'nden 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik - Son Dakika


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