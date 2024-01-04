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Kumluca Belediyesi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika
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Kumluca Belediyesi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Kumluca Belediyesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sporun, yörük Türkmen geleneğinin, sanatın ve eğlencenin iç içe olduğu kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında yörük geleneğini yansıtan otağ kurulacak, fotoğraf sergisi, konser, tiyatro ve eğlence düzenlenecek. Ayrıca ağaçlandırma çalışmaları ve Gelidonya Fenerine Yürüyüş etkinliği gerçekleştirilecek.

Kumluca Belediyesi\'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
04.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 16:53
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Kumluca Belediyesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 5-6-7 Ocak tarihleri arasında sporun, yörük Türkmen geleneğinin, sanatın ve eğlencenin iç içe olduğu kutlama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kutlama etkinlikleri kapsamında 5 Ocak Cuma 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel yörük geleneğini yansıtan otağ kurulacak ve 70.Yıl Kent Müzesi, ziyaretçilerini ağırlayacak. 11.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde 'Geçmişten Geleceğe Fotoğraf Sergisi' ve kokteyl düzenlenecek. 20.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde 'Üretici Kadınlar Günü' etkinlikleri çerçevesinde konser, tiyatro ve eğlence düzenlenecek.

6 Ocak Cumartesi 10.00-10.30'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde Satranç Turnuvası düzenlenecek. 11.00-12.00'de Kumluca'nın ağaçlandırılması ve doğal güzelliklerine katkı koyulması konusunda önemli ağaçlandırma çalışmaları düzenleyen Başkan Köleoğlu, Otogar Kavşağı'nda '70.Yıl Hatıra Ormanı' adlı etkinlik kapsamında '70 Fidan Dikme' etkinliği gerçekleştirecek.

7 Ocak Pazar 10.00'da Kumluca Cumhuriyet Meydanı'ndan başlanarak  'Gelidonya Fenerine Yürüyüş' etkinliği gerçekleştirilecek. Katılımcılara köfte ekmek, ayran ve çay ikramı yapılacak. 17.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde Satranç Turnuvasının finalinin düzenlenmesinin ardından kazanan yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: ANKA
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