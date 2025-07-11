Kumluca\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu.

Kumluca ilçe Müftülüğüne bağlı imam hatipler tarafından merkez eski camide okunan mevlit etkinliğine bir dizi incelemelerde bulunmak için Kumluca'da bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İmam hatipler tarafından okunan Kuranı Kerim, kaside ve ilahilerden sonra Kumluca Müftüsü Bedir Aydın tarafından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Duadan sonra Cuma Namazı kılındı.

Cuma Namazı çıkışında ise belediye tarafından Muharrem Ayı etkinleri çerçevesinde aşure ikramı yapıldı. - ANTALYA