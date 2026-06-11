Kumluca\'da Kurs Sergisi Açılışı Yapıldı

Salih Akpamukçu:

harika bir haber bu çok güzel! insanlar eğitim alıyo öğreniyolar çok iyi! ama bir şey var ya bu kursların hayvan ile ilgili bölümleri var mı hiç acaba hayvanlara karşı sevgi öğretiliyo mu çünkü hayvanlar da çok önemli tabi insanlar gibi!