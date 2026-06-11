Kumluca'da Kurs Sergisi Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Kumluca'da Kurs Sergisi Açılışı Yapıldı

Kumluca\'da Kurs Sergisi Açılışı Yapıldı
11.06.2026 17:25
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Halk Eğitimi Merkezi, 2025-2026 kurs ürünlerini sergiledi; 250 kurs açıldı, 5600 kişi faydalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda ortaya çıkan ürün ve eşyaların sergilenmesi için açılış töreni düzenlendi.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu yaptığı konuşmada, "Hayat Boyu öğrenme projesi kapsamında 2025 - 2026 Eğitim Öğretim yılında 5 bin 600 kişi açtığımız kurslardan faydalandı. Yani ilçe nüfusumuzun yüzde 6'sı kurslarımızdan yaralandı. Mavikent, Beykonak, Adrasan, Beşikçi, Kavak, Ortaköy, Sarıcasu, Sarıkavak, Güzören ve Temel Eğitim mahallelerimizde kurslar açtık. İlçe genelinde 250 kurs açtık" dedi.

Konuşmaların ardından Ortaköy Mahallesi'nde açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler hocaları Bayram Ergin yönetiminde halkoyunlarını gösterileri yaptı.

Tören protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi ve serginin gezilmesi ile son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumluca'da Kurs Sergisi Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Baran Taş Baran Taş:
    kumluca ilçesinde böyle bir etkinlik yapılması oldukça olumlu bir gelişme tabii ki eğitim öğretim faaliyetleri toplumun gelişimi için gerekli ve önemli mesele devlet okulları yanında halk eğitim merkezlerinin de böyle çalışmaları sürdürmesi bu konuda dikkat çekici görülüyor vatandaşların eğitim alanında desteklenmesi ve değişik kurs imkanlarından yararlandırılması doğru bir uygulama diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Salih Akpamukçu Salih Akpamukçu:
    harika bir haber bu çok güzel! insanlar eğitim alıyo öğreniyolar çok iyi! ama bir şey var ya bu kursların hayvan ile ilgili bölümleri var mı hiç acaba hayvanlara karşı sevgi öğretiliyo mu çünkü hayvanlar da çok önemli tabi insanlar gibi! 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Cerit Ahmet Cerit:
    vay be 250 kurs açıp 5600 kişi faydalandırmışlar ama böyle şeyler genelde pahalı oluyo ya kurslara yazılmak istesem ne kadar tutar acaba masraflar çok mu yapıyo 0 0 Yanıtla
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