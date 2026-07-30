Kumluca’da yangından etkilenen hayvanlara yerinde müdahale - Son Dakika
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Kumluca’da yangından etkilenen hayvanlara yerinde müdahale

Kumluca’da yangından etkilenen hayvanlara yerinde müdahale
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’nın Yazır Mahallesi’nde çıkan orman yangınının yaralarını sarmak amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangınının yaralarını sarmak amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri yangından zarar gören hayvanlara ilk müdahaleyi yaparken, sosyal hizmet uzmanları ve tarımsal hizmet ekipleri de bölgede zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün meydana gelen yangında 10 ev zarar görürken, 50 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangında insanların yanı sıra hayvanlar da büyük oranda etkilendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangının ardından hemen bölgeye intikal ederek yaraları sarmak için çalışma başlattı.

Hayvan ambulansı gönderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'nde yangından zarar gören hayvanların tedavisine başladı. Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgesine hayvan ambulansı gönderirken veteriner ekipleri de yangından etkilenen hayvanlara müdahale ediyor. Veteriner ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan, yangından daha fazla etkilenen hayvanlar ise Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınacak.

Ekipler yangın bölgesinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir ekiplerinin yangının yaralarını sarmak için Kumluca bölgesinde çalışmaya başladığını belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal hizmet uzmanlarımız ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz sahada çalışma yapıyor. Yangından etkilenen hayvanlarımız için de bölgeye hayvan ambulansı gönderdik. Tüm ekiplerimizle vatandaşımızın yanındayız. Bu afetten de birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız" dedi.

Yangın sırasında başka noktalara taşıdık

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Osman Samsunlu, yangının başlamasının ardından bölgeye geldiklerini belirterek, "2 araç ve bir adet hayvan ambulansıyla birlikte sahada çalışıyoruz. Yoğun dumana maruz kalan, vücutlarında yanık oluşan ve yangından etkilenmiş hayvanlara acil müdahaleyi yaptık. Yoğun sıcak ve dumandan etkilenen hayvanlara solunum desteği, besin ve sıvı takviyesi sağlandı. Bazı kedi ve köpeklerin göz muayenelerini ve oksijen tedavilerini yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerekli desteği sağlıyoruz" dedi.

Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Aksoy ise, yangında hayvanlarının zarar gördüğünü belirterek, "Yangın sırasında hayvanlarımı dumandan etkilenmemeleri için araçlarla başka noktalara taşıdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular, hayvanlarımızı tedavi ettiler" diye konuştu.

"Sosyal hizmetler ve tarımsal hizmetler çalışma yapıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı sosyologlar da yangın bölgesinde vatandaşları ziyaret etti. Ekipler, vatandaşların uğradığı zararları tespit ederek gerekli yardımların başlatılması noktasında çalışma yaptı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumluca’da yangından etkilenen hayvanlara yerinde müdahale - Son Dakika

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