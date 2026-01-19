Ordu\'da kar yağışı eğlenceye dönüştü: 150 kişi aynı anda kaymaya çalıştı

Ordu'nun Kumru ilçesinde iş adamları ve esnafın öncülüğünde sosyal medya üzerinden toplanan vatandaşlar, kar yağışının keyfini kendi imkanlarıyla oluşturdukları kayak merkezinde çıkardı. Tek seferde yaklaşık 150 kişinin kaydığı anlar ise tebessüm ettirdi.

Kumru ilçesinde iş adamları ve esnaf, vatandaşların da katılımı ile Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 500 metrelik kayma alanı oluşturdu. Trafiğe kapalı bir alanda bu yıl dördüncüsü düzenlenen eğlenceye yaklaşık bin kişi katılırken, etkinliğe yardımcı olan esnaf tarafından yöresel yiyecekler ve çay ikram edildi. Festival havasında geçen etkinlikte katılımcılar, birbirine tutunarak karda kaydı.

Eğlencede yaklaşık 150 kişinin tek seferde poşetler yardımıyla birbirilerinden destek alarak kayması renkli anlara sahne oldu, İlçe Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva da vatandaşlara eşlik etti. Sonrasında ise katılımcılar kızak ve poşetler yardımıyla teker teker kaydı.

Güreş ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı program gün boyu devam etti. - ORDU