\'Kur \'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma\' Yarışması Gaziantep\'te coşkuyla başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birinciliği" programı Gaziantep'te büyük bir coşku ve heyecanla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı programa Gaziantep halkı da büyük ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajlarını gönüllere taşınmasının hedeflendiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

Yarışma için dünyanın dört bir yanından Gaziantep'e gelen dünyaca ünlü hafızlar, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Programda, Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasının, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve maneviyatı güçlendirmedeki önemi vurgulandı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde okunması, anlaşılması ve yaşanması gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının aynı zamanda bir eğitim olduğunu belirten Erbaş, bu tür programların en güzel ve hayırlı programlar olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bugün burada bulunma amacımız yüce Kur'an-ı Kerim, yüce Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, tilavetinin en güzel bir şekilde yapılması, hatta dünya çapında Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan birincilerin arasından en birincinin seçilmesi. Bundan daha güzel bir toplantı, bundan daha güzel ve hayırlı bir yarışma olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'i güzel tilavet etmek en hayırlı işlerden birisidir. Buradaki kardeşlerimiz hayırda yarışmak için buraya geldiler" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birinciliği" programına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu şehir 'küçük buhara' diye adlandırılan bir şehir. Bu şehir Bedreddin Aynileri yetiştiren bir şehir. Bu şehir 'Yeni Buhara" diye bir iddiası olan bir şehir. Dünya hasta, dünya şifa istiyor. Şifa nerede? Şifa yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dedir. Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesinde, 'ben siz iki emanet bırakıyorum, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetim' diyerek bize bıraktığı emanetidir. Veda Hutbesi bizim yolumuzu aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim her hangi bir kitap değildir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hayat felsefesidir, hayat rehberidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim kalbe şifadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bugün dünyada yaşanan bütün sorunlara karşı batı medeniyetinin çare bulamadığı ilaçtır. Bugün batı medeniyeti yüksek teknolojiye ulaştı. Ama merhameti, şefkati ve vicdanı unuttu. Bugün batı medeniyeti yapay zeka ile bomba yapıp Gazze'deki çocukları öldürüyor, öldürtüyorsa ve 'dünya beşten büyüktür' ve 'adaletli bir dünya mümkündür' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi. o yüzden Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim yalnızca okunmak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak için bize gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise "Bugün Gaziantep, Gaziantep ise, imrenilen bir şehir ise ve 'Küçük Buhara' denildiği zaman bu topraklarda yaşayan ecdadımızın ve o alimlerin duaları ne bu diyarı terk etti. Ne Ukkaşe Hazretlerini bu şehre getiren azim ve kararlılık, ne onu burada metfun eden niyet yok oldu. Ne İslam beldesinin dört bir yanından dinini, kitabını muhafaza etmek için bu şehirden gidip şehit, gazi olanların ruhu bu şehri terk etti. Ne de bu şehrin kurtuluş mücadelesinde, canını Kur'an-ı Kerim için, 14 yaşındaki şehit Kamil'in yaptığı gibi annesinin başörtüsü için, İslam için, değerleri için canını veren gencecik çocukların, Şahinbeylerin, Karayılanların, Özdemirbeylerin ruhu ve duaları bu şehri terk etti. Bugün ve yarın bu şehirde okunacak ayetler, edilecek dualar ve söylenecek aminler zaten her sabah ve gece, her bir metrekaresinde Allah'a hamdolsun ezan sesiyle inleyen bu şehrin topraklarında o ezan sesleriyle buluşacak" diye konuştu. - GAZİANTEP