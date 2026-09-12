Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali Söğüt'te yapıldı - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali Söğüt'te yapıldı

Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali Söğüt\'te yapıldı
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745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii'nde gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali gerçekleştirildi.

745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali, Söğüt Ertuğrul Gazi Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden imam hatiplerin katıldığı yarışmada Ordu'dan İmam Hatip Beytullah Çitlik Türkiye birincisi, Denizli'den İmam Hatip Muhammed İslam Sav Türkiye ikincisi, Ankara'dan İmam Hatip Can Atıcı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali Söğüt'te yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali Söğüt'te yapıldı - Son Dakika
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