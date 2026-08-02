Kur'an ile Huzurlu Bir Yaşam - Son Dakika
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Kur'an ile Huzurlu Bir Yaşam

Kur\'an ile Huzurlu Bir Yaşam
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Dr. Abdulcabbar Boran, Kur'an'ın insanlığın sorunlarına rehberlik ettiğini vurguladı.

Yüksek Fizik Mühendisi, mutasavvıf ve yazar Dr. Abdulcabbar Boran, insanlığın yaşadığı manevi ve toplumsal sorunların çözümünün Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim'in hayatın merkezine alınması gerektiğini söyledi.

Yüksek Fizik Mühendisi, mutasavvıf ve yazar Dr. Abdulcabbar Boran, Gönül Dostları programında Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Güç ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki rehberliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) cahiliye toplumunu kısa sürede asr-ı saadet toplumuna dönüştürdüğünü kaydeden Boran, bugün de aynı Kur'an-ı Kerim'in insanların elinde olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hidayet yolunun yeterince yaşanmadığını ifade etti. Allah'ın emir ve yasaklarının insanın mutluluğu için gönderildiğini belirten Boran, Kur'an'ın hakkı batıldan ayıran ölçü olduğunu vurguladı. Günümüzde dini hayatta en önemli eksikliklerden birinin samimi tövbe olduğunu anlatan Boran, dua, zikir ve Kur'an'ın hayatın merkezine alınmasıyla bireysel ve toplumsal huzurun yeniden sağlanabileceğini, böylece ikinci bir asr-ı saadetin mümkün olabileceğini ifade etti.

Programda ayrıca Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) örnek şahsiyeti, hidayet, dua, tövbe, zikir ve tasavvufun insanın manevi gelişimindeki yeri de ele alındı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kur'an ile Huzurlu Bir Yaşam - Son Dakika

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