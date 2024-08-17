Kur\'an Kursu Öğrencileri İçin İstanbul Gezisi Düzenlendi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri için İstanbul gezisi düzenlendi.

2024 yılı Yaz Kur'an Kurslarında son haftaya girilirken, İslik Mahallesi Merkez Cami ve Kız Kur'an Kursu öğrencilerine İstanbul'da bir gezi düzenlendi. Merkez Cami İmam Hatibi Ömer Güneş tarafından organize edilen gezide öğrenciler İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Merkez Cami İmam Hatibi Ömer Güneş, gezi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüm bu yoğun gezilerin akabinde öğrencilerimiz yorulmanın aksine dinç, sevinçli ve mutlu oldular. Gerçekten görülmeye değer bir tabloydu. Geçtiğimiz yıllarda da öğrencilerimiz için Konya ve diğer illere bu tür kültür gezileri düzenledik. Öğrencilerimizin iyi yetişebilmeleri için elimizden gelen fedakarlıkları yapmaya her zaman hazırız. Önümüzdeki yıllarda da farklı yerlerde öğrencilerimizin ufkunu açmaya, hayatlarında iz bırakmaya ve bilgilerini görerek zenginleştirmeye devam edeceğiz." - KONYA