Kur'an Kursu Öğrencileri İçin İstanbul Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kur'an Kursu Öğrencileri İçin İstanbul Gezisi Düzenlendi

Kur\'an Kursu Öğrencileri İçin İstanbul Gezisi Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Kur'an Kursu öğrencileri için İstanbul'da kültürel bir gezi düzenlendi. Öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

17.08.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri için İstanbul gezisi düzenlendi.

2024 yılı Yaz Kur'an Kurslarında son haftaya girilirken, İslik Mahallesi Merkez Cami ve Kız Kur'an Kursu öğrencilerine İstanbul'da bir gezi düzenlendi. Merkez Cami İmam Hatibi Ömer Güneş tarafından organize edilen gezide öğrenciler İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Merkez Cami İmam Hatibi Ömer Güneş, gezi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüm bu yoğun gezilerin akabinde öğrencilerimiz yorulmanın aksine dinç, sevinçli ve mutlu oldular. Gerçekten görülmeye değer bir tabloydu. Geçtiğimiz yıllarda da öğrencilerimiz için Konya ve diğer illere bu tür kültür gezileri düzenledik. Öğrencilerimizin iyi yetişebilmeleri için elimizden gelen fedakarlıkları yapmaya her zaman hazırız. Önümüzdeki yıllarda da farklı yerlerde öğrencilerimizin ufkunu açmaya, hayatlarında iz bırakmaya ve bilgilerini görerek zenginleştirmeye devam edeceğiz." - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kur'an Kursu Öğrencileri İçin İstanbul Gezisi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:36 Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık
15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
21:08 O isim şaşkınlık yarattı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
20:47 Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029’a kadar uzattı Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı
20:16 Kayseri’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
20:02 Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 17:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kur'an Kursu Öğrencileri İçin İstanbul Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement