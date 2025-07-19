Kur'an Kursu Öğrencilerine Hayır İkramı - Son Dakika
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Kur'an Kursu Öğrencilerine Hayır İkramı

Kur\'an Kursu Öğrencilerine Hayır İkramı
19.07.2025 11:17
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İsmail Mercan, vefat eden yakınları adına yaz Kur'an kursu öğrencilerine ikramda bulundu.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere ikram veren İsmail Mercan, vefat eden oğlu ve yakınları adına hayır yaptığını belirtti.

Eskişehir'de yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere ikramda bulunan yurt dışı emeklisi İsmail Mercan, hayrın vefat eden oğlu Ahmet ve diğer yakınları adına yapıldığını söyledi. Mercan, uygulamanın çocukların camiye yönelmesine katkı sağladığını ifade etti.

İsmail Mercan, yaz döneminde eğitim gören çocuklara yönelik yapılan ikramlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sekiz yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun ruhuna ikram verdiğini belirten Mercan, "Ben yurt dışı emeklisiyim. Her sene burada okuyan talebelere, ölmüşlerim için ikram veriyorum. Geçen hafta oğlum Ahmet'in niyetine verdim. Bugünkü ikram da Belçika'da yaklaşık beş ay önce doğum sırasında vefat eden bir abimizin kızının ruhuna yapıldı" dedi.

Mercan, ikram anlarını kayıt altına alarak sosyal medya üzerinden paylaştığını belirtti. "Kameraya çekip paylaşıyorum. Arkadaşlarıma da yönlendiriyorum" diyen Mercan, hayrın yaygınlaşmasını amaçladığını dile getirdi. Açıklamasında, çocukların duasının kıymetine vurgu yapan Mercan, "Sevap olur diye bu talebelere ikram veriyoruz. Çocukların duaları günahsızdır, büyük insanların dualarına benzemez. Gelip sadece bir Fatiha öğrenseler bile benim için mutluluktur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Eskişehir İlahiyat Camii'nde yaz Kur'an kursuna devam eden öğrencilere her gün bir hayırsever tarafından yiyecek ve içecek ikramı yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İsmail Mercan, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kur'an Kursu Öğrencilerine Hayır İkramı - Son Dakika

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