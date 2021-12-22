Kur'an Kursu öğreticisi Yılmaz'dan örnek davranış - Son Dakika

Hakkari Merkez Hacı Gür Kur'an Kursu öğreticisi Deniz Yılmaz donma tehlikesi geçiren üç köpek yavrusuna sahip çıktı.

Kar yağışının yoğun, sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Hakkari'de sokakta kalan üç köpek yavrusu akşam saatlerinde Kur'an Kursu öğreticisi Deniz Yılmaz tarafından fark edildi. Yavruların dışarıda kalmasına gönlü razı olmayan Yılmaz, onları evine alarak donma tehlikesinden koruduğu gibi sabaha kadar besledi. Saban saatlerinde belediyede görevli veteriner hekimlere durumu bildirerek tedavi edilmelerini sağladı. Kurs öğreticisi Yılmaz, "Akşam saatlerinde evime giderken donma tehlikesiyle karşı karşıya olan üç köpek yavrusunu fark ettim. Bizler sıcak evlerde kalıp, her türlü imkan ve konfor içerisinde yaşarken, Yüce Allah tarafından yaratılan ve merhamete ihtilacı olan köpek yavrularının bu durumda kalmalarına gönlüm razı olmadı. Yanıma alarak evime götürdüm. Isınmalarını sağlayarak, gıdalarını verdim. Sabah saatlerinde mesainin açılmasıyla Belediye görevlilerine teslim ettim. Eğer bizler Yüce Allah'ın yarattığı mahlukatlara merhamet göstermez isek başkalarından merhamet beklemeye hakkımız olmaz kanaatindeyim" dedi.

Öğreticinin bu diyarlı tutumu müftülük yetkililerince memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ