Kuraklık Araban Sarımsağını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Kuraklık Araban Sarımsağını Tehdit Ediyor

Kuraklık Araban Sarımsağını Tehdit Ediyor

Gaziantep'te kuraklık endişesiyle sarımsak üreticileri sulama sistemine geçti. Ekonomik yük artıyor.

08.03.2025 12:09
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların gerçekleşmemesi kuraklık endişesine yol açtı. AB Tescilli Araban Sarımsağı üreticileri, Nisan ayında yapılacak olan yeşil firik sarımsak hasadı öncesinde ürün kalitesinin düşmemesi için yağmurlama sulama sistemini devreye soktu.

Arabanlı sarımsak üreticilerinden Körhacıobası Mahallesi çiftçilerinden Erol Sülüker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sonbahar ve kış mevsimlerinin az yağışlı ve kurak geçmesi nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama çalışmalarına başladıklarını belirtti. Araban Ovası'nın verimli topraklarında büyük emek ve yüksek maliyetlerle yetiştirdikleri sarımsakların kalite kaybı yaşamaması için derin sondaj kuyularından elektrik gücüyle yüzlerce metre altından su çıkararak sulama yaptıklarını ifade eden Sülüker, bu durumun üreticilere ek bir ekonomik yük getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı, ünü ülke sınırlarını aşan AB Tescilli Meşhur Araban Sarımsağı'nın, bölgedeki binlerce tarım işçisi ve ailelerinin geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Sülüker, "Biz Arabanlı üreticiler olarak ürünlerimizi, bir annenin bebeğini büyüttüğü gibi özenle yetiştiriyoruz. Hem ülke hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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