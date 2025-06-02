Kuraklık Tehdidi: Bayraktar Tarlaları İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Kuraklık Tehdidi: Bayraktar Tarlaları İnceledi

02.06.2025 13:02
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TZOB Başkanı Bayraktar, kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi, basınçlı sulama çağrısı yaptı.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi

ÇANKIRI - Çankırı'da kuraklıktan etkilenen hububat tarlalarında incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bugün su zengini bir ülke olmamıza rağmen hala vahşi sulama yapılan bölgeler var. Hızlı bir şekilde tarımsal alanlarda basınçlı sulama sistemlerine geçmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı'da kuraklıktan etkilenen arpa-buğday tarlalarında incelemelerde bulundu. Çiftçilerden üretimdeki son durum ve kuraklığın etkileriyle ilgili bilgi alan Bayraktar, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin zirai don olayının ardından kuraklık riskiyle de karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Bayraktar, tüm çiftçilerin vahşi sulamadan basınçlı sulama sistemlerine geçmesi ve sulamadaki randıman kaybının azaltılması için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Kuraklık hububat üretiminde kalite ve verimi olumsuz etkiliyor"

Türkiye'nin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Don felaketi 65 ilimizi etkiledi. 34 ilimizi gezdim, 35'inci ilimizdeyim. Bu zararları yerinde görme imkanı buldum. Birçok ilde yüzde 100'e varan oranlarda zarar var. Daha büyük bir tehlike ve tehdit bizi bekliyor. Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıyadır. Bunu gözardı edemeyiz. Yapılan çalışmalara göre önümüzdeki yıllarda Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Bugün bin 300 metreküp olan kişi başı su tüketim oranı 2030'dan sonra yapılan çalışmalara göre bin metreküpün altına düşecek. Bunun tedbirlerini şimdiden almak zorundayız. Bu sadece tarımsal üretimi değil, tarımda üretim yapan çiftçilerimizi değil, ülkemizdeki bütün insanları etkileyecek bir afet. Suyun yüzde 77'sini tarımda kullandığımıza göre özellikle en büyük tedbiri tarım sektöründe almak zorundayız. Bugün su zengini bir ülke olmamıza rağmen hala vahşi sulama yapılan bölgeler var. Hızlı bir şekilde tarımsal alanlarda basınçlı sulama sistemlerine geçmemiz gerekiyor. Basınçlı sulama sistemine geçmeyen çiftçimiz kalmamalı. Bunun dışında sulama yatırımlarını bitirmek zorundayız. Barajlarımızı, kanallarla birlikte bitirmek zorundayız. Çiftçimizi cazibe suya kavuşturmak zorundayız. Çiftçilerimiz, bugün cazibe suya kavuşamayınca yer altı sularına başvurmaya başladılar. Ama yer altı sularını da bitirdik. Yer altında faaliyetle su çıkartıyoruz. Buna rağmen yer altı su kaynaklarını kurutmaya başladık. Bunun sonucu olarak illerimizde obruklar oluşmaya başladı. Sulama randımanı yüzde 52'lerde. Bu suyu tarlaya ulaştırırken yarısını kaybettiğimiz anlamına gelir. Türkiye'nin buna tahammülü yok, buna dayanamaz. Kanallarımızı kapalı hale getirmemiz ve sulama randımanını hızlıca arttırmamız lazım. Bu tedbirleri bugünden almazsak su fakiri ülke olduğumuzda tarımsal üretimi daha fazla etkileyecek. Sadece tarımda çalışan çiftçilerimiz değil, bu ülkede çiftçilerimizin ürettiği gıda ürünleriyle beslenen, gıda güvenliğini sağlayan insanlarımız da olumsuz etkilenecek. Türkiye'nin birçok bölgesinde, kuraklık hububat üretiminde kalite ve verimi olumsuz etkiliyor" dedi.

"Çiftçi borçları ertelenmeli"

Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve gerekli yardımların yapılması gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Bölgeleri dolaştıktan sonra 2 kez Cumhurbaşkanımızla bir araya geldim. Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımızla görüştüm. Sahada gördüğüm sıkıntıyı kendilerine arz ettim. Çiftçilerimiz için kendilerinden yardım talep ediyorum. Don felaketi ile alakalı talepte bulunduğumuz yardımları, kuraklık için de istiyoruz. Gerek Çankırı, gerek Türkiye'nin çeşitli illerinde kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize de yardım yapılmalı ve çiftçi borçları ertelenmeli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuraklık Tehdidi: Bayraktar Tarlaları İnceledi - Son Dakika

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