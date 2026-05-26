Kurban Bayramı Denetimleri Devam Ediyor
26.05.2026 12:08
Afyonkarahisar'da hayvan pazarları, kurbanlık sağlık kontrolleri için denetleniyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerini Arefe gününde de sürdürdü.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı süresince hayvan sağlığının korunması, güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması ve kurbanlık satış süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüklerimiz teknik personelleri sahadaki görevlerini aralıksız sürdürmektedir. Hayvan pazarları ve satış alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda; kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri, küpe ve kayıt bilgileri ile sevk belgeleri kontrol edilmekte, üretici ve yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan teknik personellerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla, Kurban Bayramı sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik denetim faaliyetlerimiz titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

