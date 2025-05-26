Kurban Bayramı İçin Kesim Yerleri Belirlendi

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kurban kesim yerleri belli olurken, hazırlıklar sürüyor.

Efeler'de vatandaşlar, bu yıl kurbanlarını Çeştepe Hayvan Pazarı, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii yanı, Mimar Sinan Mahallesi (Şair Ömer Bulvarı No: 39, Özçöllü Sitesi yanı boş arsa), Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı (Forum Aydın AVM yanı) ve Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kesebilecek. Bu alanlar, vatandaşların ulaşım ve temizlik açısından en sağlıklı şekilde yararlanabileceği noktalar olarak seçildi.

Belirlenen kesim alanlarının hazır hale gelmesi için Efeler Belediyesi ekipleri de sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle zemin düzenleme hazırlıklarını titizlikle yürütüyor. Belediye ekiplerinin, hem çevre kirliliğini önlemek hem de vatandaşlara daha sağlıklı bir kesim ortamı sunmak için hazırlıklarını bayram öncesinde tamamlayacağı öğrenildi. - AYDIN