Kurban Bayramı Mesajı: Dayanışmanın Önemi
25.05.2026 10:33
Başkan Murat Bakır, bayramların birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların toplumsal birliği perçinleyen müstesna günler olduğuna dikkat çeken Bakır, "Kurban'ın manevi ikliminde paylaştıkça çoğalmak ve dayanışma ruhunu diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, bayramların barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı özel zamanlar olduğunu vurguladı.

"Kırgınlıkları bitirmek için eşsiz bir fırsat"

İslam aleminin mübarek bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Murat Bakır, bayramların birleştirici gücüne dikkat çekerek mesajında, "Millet olarak bizi birbirimize yakınlaştıran, sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarımızı kuvvetlendiren bayramlarımız; küskünlüklerin giderilmesi, kırgınlıkların son bulması ve gönüllerin bir araya gelmesi adına eşsiz bir fırsattır. Kurban Bayramı'nın manevi ikliminde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, paylaşmanın bereketini yaşamak ve toplumsal dayanışmayı artırmak hepimizin ortak insani ve vicdani sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum"

Mesajında tüm İslam aleminin ve ihracat dünyasının bayramını tebrik eden Başkan Bakır, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerimiz ve ihracat ailemiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

