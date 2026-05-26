Kurban Bayramı'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu
Kurban Bayramı'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Kurban Bayramı\'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu
26.05.2026 14:43
Bursa TB Başkanı Matlı, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarıyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı'nın sadece dini bir vecibenin yerine getirildiği değil, aynı zamanda yardımlaşma, kardeşlik ve gönül birliğinin güç kazandığı özel zamanlar olduğunu söyledi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi;

"Manevi dünyamızın en özel, en müstesna günlerinden biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Millet olarak bizi bir arada tutan en güçlü bağların başında paylaşma kültürümüz ve dayanışma ruhumuz gelmektedir. Kurban Bayramı da kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevincin paylaşıldığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği çok özel bir manevi iklim sunmaktadır. Bayramların özünde yer alan birlik ve beraberlik anlayışını hayatın her alanında yaşatabilmek geleceğe bırakacağımız en değerli toplumsal miraslardan biridir. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, ülke olarak aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. İş dünyası olarak bizler de bu dayanışma ruhundan aldığımız güçle, ülkemizin refahı ve geleceği için üretmeye, çalışmaya ve istihdam sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bayramın evlerimize huzur, sofralarımıza bereket, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

14:22
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
