Kurban Bayramı'nda Bodrum'da Yoğunluk

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Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 55 dakikada gidebildi. İlçede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İlçe nüfusu 1 milyona ulaştı. Günlük araç giriş sayısı 75 bini buldu. İlçeye giren araç sayısının 250 bini bulacağı öğrenildi.

Kurban Bayramı'na 1 gün kala Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. Bodrum'a karayolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 55 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

Üst düzey güvenlik önlemi alındı

Yaz tatilinin ve 9 günlük bayram tatilinin aynı zaman denk gelmesi nedeniyle Bodrum'da üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bodrum Kaymakamlığı tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ek personel takviye edildi. Kurban Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediyesi de saha elemanlarının izinlerini kaldırdı. Temizlik başta olmak üzere gıda denetimleri, sahillerdeki huzur ve güveni sağlamak için zabıta ekipleri de 24 saat esaslı çalışmaya başladı. İlçenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri trafik uygulaması ve kimlik kontrolleri yapıyor. Yalıkavak, Türkbükü, Ortakent gibi mahalle girişlerinde de uygulamalar 24 saat kesintisizi olarak yapılmaya başlandı. Özellikle sahil şeridinden tüm kolluk görevlileri devriye atıyor. 9 gün boyunca ilçede yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri 24 saat görev yapacak.

Güvercinlik uygulama noktasına gelen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökan Kurgan araçlarıyla Bodrum'a gelen vatandaşlara 'hoş geldiniz' diyerek çikolata ikram etti.

Rekor sayıda araç girdi

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit 3 günde 150 bin aracın girdiğini ifade ederek, "Bayram kapsamında bir dizi tedbirler aldık. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, zabıtamızla bir dizi tedbir aldık. Bu kapsamda toplamda 86 araç, 733 personelle bu hizmeti sürdüreceğiz. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bayram süresi geçiririz diyorum. Her gün yaklaşık 70 bin araç giriş yapıyor. Bayram süresi boyunca 200 ila 250 bin arasında aracın giriş yapması bekleniyor. Nüfusun ise 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Otellerimizdeki doluluk oranları iyi seviyede. Bodrum'da ayrıca lahmacun fiyatları 140 liradan başlıyor. Bodrum'un çoğu yerinde fiyatlar makul seviyededir" diye konuştu.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı, turizmci Bülent Kaya yoğun bir yerli turist akını olduğunu ifade ederek, "Arefe gününden itibaren yoğunluk başladı. Bayram boyunca Bodrum yoğun bir 9 gün yaşayacak. Tüm oteller tahmin ediyorum yüzde yüz doluluk oranlarına ulaştı. Bodrum kış nüfusu 400 bin civarındaydı. 9 günlük bayram tatiliyle birlikte Nüfus 1 milyonu geçti. Bu sezonun çok iyi geçeceğini ön görüyoruz" ifadelerini kullandı

Diyarbakır'da Bodrum'a gelen şehirlerarası otobüs şoförü Tahsin Yılmaz ise "Adana- Pozantı yolu çok yoğun, Aydın- Söke istikameti çok yoğundu. Milas'ta yoğunluk daha da arttı. Normalde bizim hareket saatimiz geldi. Milas'tan Güvercinlik'e 57 dakikada geldik. Normalde Milas'tan Bodrum'a 45 dakikada geliyoruz. Daha 40 dakikalık yolumuz var" dedi.

Öte yandan, otobüs ve uçakların ek sefer koyduğu öğrenildi. Şehirler arası otobüslerin ek seferlerini 3 katına çıkardığı iç hatlarda uçak firmaları ise 50 ek sefer koyduğu bildirildi. - MUĞLA