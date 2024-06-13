Kurban Bayramı'nda bulaşıcı hastalık yok - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda bulaşıcı hastalık yok

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kurban Bayramı öncesi hayvanlarda bulaşıcı hastalık olmadığını açıkladı. İl Müdürü, gerekli önlemlerin alındığını ve veteriner hekimlerin hizmette olduğunu belirtti.

13.06.2024 12:08
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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Bülent Saklav; Kurban Bayramı'nı sıkıntıya sokacak bulaşıcı bir hastalığın hayvanlarda olmadığını söyledi.

Şehirde Kurban Bayramı öncesi yeterli sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğunu aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav; "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hem bakanlığımız hem de valiliğimizin talimatları istikametinde gerekli önlemlerimizi aldık. Çok şükür Kurban Bayramı'nı sıkıntıya sokacak bir bulaşıcı hastalığımız yok şuana kadarki tespitlerimize göre. İlimizde de yeterli sayıda hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlık hayvan sayımız mevcut. Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Bayramı sırasında ve satış yerlerinde Kocasinan Belediyesi başta olmak üzere 172 tane kamu veteriner hekimi, 20 tane de özel veteriner hekimi ile birlikte hizmette olacağız. Satış yerlerinde, geçici kesim yerlerinde ve mezbahalarda veteriner hekimlerimiz tüm denetimlerini gerçekleştirecek ve vatandaşımıza yardımda bulunacağız. Ücretsiz ultrason hizmeti sunacağız vatandaşlarımıza. Biliyorsunuz kurbanlık hayvanların yaşları önemli. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarının yaşının tutup tutmadığı noktasında bizden yardım isterlerse gerekli yardımı sağlayacağız. Hayvanların damızlık değerinin olup olmadığı, kulak küpelerinin olup olmadığı ve aynı zamanda veteriner sağlık raporlarının olup olmadığı konusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah vatandaşımız bize başvurduğunda sağlıklı kurban kesmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bir de bakanlığımızın 'Tarım Cebimde' uygulaması var. Vatandaşlarımız bu uygulamayı indirerek alacakları kurbanlık hayvanın yaşını, kurbanlık olup olmayacağı, sağlıklı olup olmadığı hakkında bilgi alabilirler. 24 saat teyakkuz halindeyiz" dedi.

İl Müdürü Bülent Saklav; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Erkilet Bülbülpınarı'nda bulunan Kurban Pazarı'nda incelemelerde bulunarak; hayvanların yaş ve gebe olup olmadığını kontrol etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda bulaşıcı hastalık yok - Son Dakika

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