Kurban Bayramı'nda Dayanışma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Dayanışma Mesajı

Kurban Bayramı\'nda Dayanışma Mesajı
25.05.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTB Başkanı Bağlamış, Kurban Bayramı'nın birlik ve paylaşma ruhunu vurguladı, ticarete dikkat çekti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların yalnızca dini vecibelerin yerine getirildiği günler değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zaman dilimleri olduğunu vurguladı. Başkan Bağlamış, Kurban Bayramı'nın özünde fedakarlık, teslimiyet ve yardımlaşma duygularını barındırdığını belirterek, bu mübarek günlerin hem manevi dünyamızı zenginleştirdiğini hem de ekonomik hayatın önemli bir parçası olan kurbanlık hayvan ticaretine canlılık kazandırdığını ifade etti.

Kayseri'nin hayvancılık ve tarım alanındaki güçlü potansiyeline dikkat çeken Bağlamış, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri'mizde, Kurban Bayramı vesilesiyle üreticilerimiz ile tüketicilerimiz arasında güçlü bir ticari hareketlilik yaşanmakta. Bu süreçte üreticimizin emeğinin karşılığını alması, vatandaşlarımızın ise sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi en büyük temennimizdir. Kayseri Ticaret Borsası olarak bu sürecin düzenli, şeffaf ve güvenilir bir şekilde işlemesi için çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirdik."

Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği özel günler olduğuna da değinen Bağlamış, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve paylaşma kültürünü yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurban ibadetinin ruhuna uygun olarak yapılan her paylaşım, toplumumuzdaki dayanışma ruhunu daha da pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ticaret erbabına da seslenen Bağlamış, bayram süresince etik kurallara uygun hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, "Ticaretin temelinde güven vardır. Özellikle bayram dönemlerinde bu güvenin korunması, hem sektörümüzün itibarı hem de vatandaşlarımızın memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm üyelerimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Bağlamış, mesajının sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek bayramın sağlık, huzur, bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramın getirdiği manevi iklimin, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kayseri, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Dayanışma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:33:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Dayanışma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.