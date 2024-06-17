Kurban Bayramı'nda Kesilen Hayvanların Organları Çevreye Atılmamalı - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda Kesilen Hayvanların Organları Çevreye Atılmamalı

Kocaeli'de veterinerler, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların organlarının çevreye gelişigüzel atılmasının 'kist hidatik' olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

17.06.2024 11:28
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Kocaeli'de veterinerler, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların organlarının çevreye gelişigüzel atılmasının "kist hidatik" olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların organlarının çevreye gelişigüzel atılmasının "kist hidatik" olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Tetkililer, iç organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek mümkünse imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini belirtti. Sıcak havada beklemiş çiğ etin bakteri oluşturabileceği ve bu oluşan bakterili etin hayvanlar tarafından tüketildiğinde bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu.

Veteriner hekimler, Kurban Bayramı'nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini belirtti. Yetkililer et türevi kistli organ ve sakatatların kedi ile köpeklere yem olarak verildiğinde hastalığın yayıldığını ifade ederek kistleri yiyen köpeklere parazit bulaştığını, bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırdığına dikkat çekti. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatatlarının gelişigüzel çöpe atılmasının 'kist hidatik' olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabildiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın ölümlere kadar yol açabildiğine dikkat çekti.

Kist hidatik nedir?

Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni, "Echinococcus granulosus" adı verilen parazittir. Bu parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, sıklıkla köpeklerdir. Parazit köpeklerin ince bağırsaklarında yaşar. Hastalık köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaşır. Köpeklerin bağırsaklarında kurt oluşturan bu parazit insanlarda ise iç organlarda kist oluşmasına neden olabilmektedir. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayılırlar. Bu kistleri içeren hayvan etleri ve sakatatlar, köpekler tarafından yendiğinde parazit bağırsaklarda olgunlaşır. Parazitlerin belirli aralıklarla yumurtlayarak ana konakçı köpekler tarafından atılmasıyla enfeksiyon zinciri kısır döngüye dönüşür. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Kesilen Hayvanların Organları Çevreye Atılmamalı - Son Dakika

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