Kurban Bayramı'nda Korsan Kıyma Makineleri Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda Korsan Kıyma Makineleri Artıyor

Kurban Bayramı\'nda Korsan Kıyma Makineleri Artıyor

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş, Kurban Bayramı öncesinde korsan kıyma makinesi kullanımının arttığını belirterek, hijyenik olmayan şartlarda kıyma çekimi yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

03.06.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada; her yıl korsan kıyma makinasının arttığını ifade ederek; "Vatandaşlarımızın taleplerini hijyenik olarak yerine getirecek esnafımız mevcut iken ehil olmayan kişiler paslı makinalarda insan sağlığını hiçe sayarak kıyma çekimi yapmaları şehrimize yakışmamaktadır" dedi.

Oda Başkanı Mustafa Bayırbaş, Kurban Bayramı'nın esnafın az da olsa maddi kaynak sağladığını ifade ederek; kasap olmayan bakkal, berber, manav dükkanlarında, sokak ortalarında veya bina görevlileri, paslı kıyma makinalarını kurarak hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını hiçe saymak suretiyle kıyma çekimi yaptığını söyledi. İnsan sağlığını hiçe sayarak kıyma çekimi yapılmasının yakışmadığını kaydeden Başkan Bayırbaş; "Kurban Bayramı öncesi ve sonrası 3, 4 aylık bir sürede esnafımızın işlerinin durma noktasına geldiği bilinmektedir. Kurban Bayramı'nda vatandaşların et çektirmesi az da olsa kasap esnafımıza maddi kaynak sağlayacak, zorunlu ödemelerini vergi, dükkan kirası, SGK, elektrik, su gibi giderlere destek olacak bir iştir. Aksi takdirde 300'e yakın esnafımız kepenk kapatma durumuna düşebilir. Ancak et çekim işini 'bayram öncesi et çekilir' duyurusu asarak, kasap olmayan bakkal, berber, manav dükkanlarında, sokak ortalarında veya bina görevlileri, paslı kıyma makinalarını kurarak hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını hiçe saymak suretiyle maalesef kıyma çekimi yapılmaktadır. Hatta kasap esnafımızın dükkanının önünde yapılmaktadır. Bu korsan kişilerle kasap esnafımız arasında zaman zaman tartışma çıkmaktadır ve bu tartışmalar kavgaya dönüşebilmektedir. İlimizde 385 kasap esnafımız ve 200 yakın market vardır. Her mahallede kasap ve market mevcuttur. Vatandaşlarımızın taleplerini hijyenik olarak yerine getirecek esnafımız mevcut iken ehil olmayan kişiler paslı makinalarda insan sağlığını hiçe sayarak kıyma çekimi yapmaları şehrimize yakışmamaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar 'kıyma çekiminin et ve et ürünleri işleyen ruhsatlı işyerleri tarafından yapılmalıdır' kararı maalesef şehrimizde uygulanmamaktadır. 2000 yılından itibaren ilimizde Kurban Hizmetleri Komisyonu; vali başkanlığında kurulup ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanı, ilçe müftüsü, ilçe tarım müdürü, sağlık grup başkanının katılımı ile kurulan bu komisyonun almış oldukları kararında aynen şöyle denilmektedir; 'Seyyar tezgahlarda kurban etlerinin çekilerek kıyma haline getirilmesine ve bunların işlenmesine belediye zabıta ekipleri tarafından yasak getirilmesine ve gereken cezanın uygulanmasına' dair karar almışlardır. Ancak yıllardır belediye zabıta ekipleri bu duruma duyarsız kaldıkları hatta adeta teşvik edercesine bayramda iki zabıta memuru nöbetçi bıraktıkları, bu memurların da Kurban Komisyonu'nun almış oldukları kararı uygulamadıkları müşahede edilmektedir. Dolayısıyla her yıl korsan kıyma makinası artmaktadır. Yetkililerden kurban hizmetleri komisyonunun almış oldukları kararları uygulamalarını talep ediyoruz. Kasap esnafımız daha sağlıklı ortamda hijyenik kurallara uygun et çekimi yapmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Korsan Kıyma Makineleri Artıyor - Son Dakika

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