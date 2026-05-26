Kurban Bayramı'nda Sağlık ve Hijyen Uyarıları

26.05.2026 19:58
BEÜ'den Veteriner Hekim Soylu, kurban kesiminde sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Öğr. Gör. Veteriner Hekim Şevket Soylu, Kurban Bayramı öncesi kurban kesimlerinde insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi dikkat edilmesi gereken hususları 5 ana başlık altında değerlendiren Soylu, ilk olarak kurbanlık hayvan seçiminde yaş ve sağlık kriterlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Büyükbaş hayvanların en az 2, küçükbaş hayvanların ise en az 1 yaşını doldurmuş olması gerektiğini ifade eden Soylu, kulak küpesiz ve hastalık belirtisi gösteren hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden hayvanların küpe numarasıyla yaş, cinsiyet ve aşılama bilgilerini sorgulayabileceğini kaydetti.

Kesim işlemlerinin mutlaka resmi kesim alanlarında ve veteriner hekim denetiminde yapılması gerektiğini vurgulayan Soylu, hijyen kurallarına uyulmamasının hem et kalitesini düşürdüğünü hem de toplum sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvan sayısının yıllık kesim miktarının yaklaşık üçte birine denk geldiğine dikkat çeken Soylu, kontrolsüz hayvan hareketleri ile denetimsiz kesimlerin ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Hayvandan insana bulaşabilen zoonoz hastalıklara da değinen Soylu, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 50'den fazlasının hayvansal kökenli olduğunu belirtti. Özellikle tüberküloz, brusella, şarbon ve kistik yapıların görüldüğü organların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ifade eden Soylu, şüpheli durumlarda veteriner hekim görüşü alınmasının önemine işaret etti.

Kesim sonrası oluşan kan, sakatat ve diğer hayvansal atıkların gelişi güzel çevreye bırakılmaması gerektiğini belirten Soylu, çevre hijyeninin toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Kurban derisinin ekonomik değerine de dikkat çeken Soylu, "Kurban derisi milli bir servettir" diyerek derilerin uygun şekilde yüzülmesi, tuzlanması ve muhafaza edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Etin dinlendirilmesi ve saklanması konusunda da uyarılarda bulunan Soylu, kesimden hemen sonra et tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Etlerin serin ve temiz ortamda dinlendirilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, sıcak etlerin hava almayan poşetlerde bekletilmesinin bozulmaya yol açabileceğini belirtti. Etlerin porsiyonlar halinde muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Soylu, çözdürülen etlerin tekrar dondurulmaması gerektiğini kaydetti. Çocukların psikolojik sağlığının korunmasının da önemli olduğunu ifade eden Soylu, çocukların kesim alanlarından uzak tutulması gerektiğini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

