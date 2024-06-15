Kurban Bayramı öncesi hijyen denetimleri başladı

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Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesim ve satış yerlerinin hijyenini sağlamak için ekipler harekete geçti. Kurban alanlarında hijyen standartlarının uygunluğunu denetleyen belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları başladı.

Kurban kesim ve satış yerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, kurban alımı ve kesimi sürecinde oluşabilecek hastalık risklerini tamamen ortadan kaldırmak için ilaçlama ve temizlik çalışmalarını birlikte gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler kapsamında Ataşehir Belediyesi ekipleri, kesim ve satış yerlerindeki hijyen standartlarını yükseltmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, kesim ve satış alanlarını özenle ilaçlayıp dezenfekte ederken, aynı zamanda temizlik faaliyetlerini de gerçekleştiriyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığının korunması önceliklerimiz arasında"

Toplum sağlığını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek durumların oluşmaması adına önleyici ve koruyucu tedbirler aldıklarını ifade etti. Gerekli hijyenik şartların sağlanması amacıyla yetkili tüm belediye birimlerinin bayram boyunca da görevleri başında olacağını belirtti.

İlaçlama ve temizlik bir arada

Vatandaşların kurban kriterlerine uygun hayvan satın alması ve sağlıklı et tüketebilmesi için yoğun bir mesai harcayan Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hem temizlik, hem ilaçlama görevlerini titizlikle sürdürecek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem hayvanların kesime uygunluğunu denetleyecek hem de hastalık bulaştıran sinekler ve diğer zararlı organizmaların kontrolü için ilaçlama çalışmalarını sürdürecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kesim alanında ortaya çıkan atıkları uygun şekilde imha ederek tüm gerekli temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek. - İSTANBUL