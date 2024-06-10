Kurban Bayramı öncesi kurbanlık uyarısı - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi kurbanlık uyarısı

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, kurban bayramı öncesinde kurbanlıklar ile ilgili uyarılarda bulundu. Van Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladığını belirten Süer, kurban alımının son günlere bırakılmaması gerektiğini söyledi.

10.06.2024 09:08
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Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurbanlıklar ile ilgili çeşitli uyarılarda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret Borsası olarak hizmet verilen, Van Canlı Hayvan Borsasında (Van Canlı Hayvan Pazarı) kurbanlık satışlarında hareketlilik başladığını söyleyen Başkan Süer, "Van Canlı Hayvan Pazarımız; Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Ticaret Borsasında görevli veteriner hekimlerimizin kontrolündedir. Veteriner hekimlerin kontrolünün ardından küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar meydana alınıyor. Bayramın dördüncü gününe kadar kurbanlık satışı yapılacaktır, ancak kurban alımı son günlere bırakılmamalıdır" dedi

Van Büyükşehir Belediyesinin borsaya işletmesini verdiği, Van Canlı Hayvan Borsası (Van Canlı Hayvan Pazarı) ve belediyelerce belirlenen yerler dışında kurbanlık alımı ve kesimi yapılmayacağını vurgulayan Süer, "Kurbanlık hayvanların kesimi şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbahalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği yerlerde yapılmalıdır. Kırsal mahallelerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ve bahçelerde usulüne uygun olarak, çevreye zarar vermeden kesim yapılabilir. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yasaktır. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Rastgele kesimler yapılmamalı, sertifikalı ve eğitimli kasaplar kesim yapmalıdır. Yeni kasaplar için de sertifikalı eğitimler verilmelidir. Aksi takdirde çok sayıda yaralanmalar meydana gelmektedir" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı öncesi kurbanlık uyarısı - Son Dakika

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