Kurban Bayramı Öncesi Manisa'da Vatandaşlar ve Üreticiler İkramiye ve Fiyatlarla İlgili Şikayetlerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Kurban Bayramı Öncesi Manisa'da Vatandaşlar ve Üreticiler İkramiye ve Fiyatlarla İlgili Şikayetlerini Dile Getirdi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kurban bayramı öncesi Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurban pazarını ziyaret etti. Emekli vatandaşlar ve hayvan üreticileri, artan fiyatlar ve düşük ikramiyeler nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. Vatandaşlar, geçmiş yıllara göre hayvan almanın zorlaştığını, emekli maaşlarının alım gücünün düştüğünü belirtti. Üreticiler ise hayvanlarını satamadıklarını ve destek yerine yabancı ürünlere teşvik verildiğini ifade etti.

13.06.2024 16:58
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(MANİSA)- CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu kurban bayramına iki gün kala Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurban pazarını gezdi. Bakırlıoğlu'na dert yanan emekli vatandaş, "2018 yılında bin lira ikramiye almıştık; o sene gelip o parayla kurban aldım. Bugün 2 maaşımla bir hayvan alamıyorum. 2003'te emekli oldum o zamanki maaşımla 13 tane çeyrek altın alıyordum bugün 2.5 tane alıyorum. Şimdi 3 bin lira ikramiye aldım. Şimdi bu paraya 5 kilo et ancak alabiliyorsun" dedi.

Akhisar'da hayvan pazarını gezen Bakırlıoğlu hem üretici hem de pazara kurbanlık hayvan almak için gelen vatandaşların sorunlarını dinledi.  Bakırlıoğlu'nun dinlediği bir hayvan üreticisi, "Hayvan çok ama satamıyoruz. 10 bin, 15 bin lira diyoruz herkes sırtını dönüp gidiyor. Üretici olmak suç. Üretmeyeceksin, hazır tüketeceksin. Dışarıdan gelecek, iş oraya gidiyor.  Para kazanamıyoruz. 100 tane kuzudan 5 tane verdik. Satabildiğimi satacağım bayrama kadar sonra bırakacağım. Yabancıya destek verileceğine, bize destek verilse biz 500 koyun yaparız. Bu durumda bırakacağız yapan yapsın. 150 tane kurbanlık getirdim, siftah yapmadım. 10 bin lira istiyorum, alan yok" şeklinde konuştu.

"Biz zaten alışkınız kemer sıkmaya"

Kurbanlık almak için gelen bir emekli ise, "2018 yılında bin lira ikramiye almıştık; o sene gelip o parayla kurban aldım. Bugün 2 maaşımla bir hayvan alamıyorum. 2003'te emekli oldum o zamanki maaşımla 13 tane çeyrek altın alıyordum bugün 2.5 tane alıyorum. Şimdi 3 bin lira ikramiye aldım; bugün buradan hayvanı taşıma parası 3 bin lira. Şimdi bu paraya 5 kilo et ancak alabiliyorsun" dedi.

İktidarın her geçen gün ağırlaşan hayat şartlarını nasıl görmediğine anlam vermediğini vurgulayan diğer bir satıcı ise, "Hayat şartları o kadar zorlaştı ki, bunu bilmemek, görmemek, duymamak imkansız. Tamam ekonomi bozuk ama 10 bin lirayla da geçinilecek bir ekonomi kalmadı. Kemer sıkalım ama yukarıdan aşağıya gelsin iş. Biz zaten alışkınız kemer sıkmaya. Onlar farklı yaşıyorlar hayatı biz farklı yaşıyoruz. İşin sıkıntılı tarafı orası" diye konuştu.

"Millette para yok!"

Hayvanlarını satamadığını ifade eden başka bir üretici ise, "Fiyatlar 18-20 bin arası hayvanına göre değişiyor ama yurttaşa pahalı geliyor. 10 bin lira maaşla nasıl alsın? Keyfimiz sakat, hayvanları satamıyoruz. Şimdiye kadar daha 2 hayvan sattık. 1 ay önce 18 bine sattığım bu hayvanları şimdi 15 bine alan yok. Millete para yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Öncesi Manisa'da Vatandaşlar ve Üreticiler İkramiye ve Fiyatlarla İlgili Şikayetlerini Dile Getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Manisa'da Vatandaşlar ve Üreticiler İkramiye ve Fiyatlarla İlgili Şikayetlerini Dile Getirdi - Son Dakika
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