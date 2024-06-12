Kurban Bayramı Öncesi Otogarda Yoğunluk - Son Dakika
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Kurban Bayramı Öncesi Otogarda Yoğunluk

Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Ek seferlere rağmen birçok otobüs firmasında biletlerin tükendiği öğrenildi. Bayram yoğunluğu ve emeklilere yapılan yüzde 20 indirim hakkında konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Yardımcısı Musa Çaktır, beklenen bir yoğunluk olduğunu ve tatilin uzamasıyla birlikte bu yoğunluğun arttığını belirtti. Otobüs firmalarının ek seferler düzenlediği ve bilet bulunamadığına dikkat çeken Çaktır, emekli vatandaşlara bilet indirimi konusunda da açıklamalarda bulundu.

12.06.2024 12:28
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Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Ek seferlere rağmen birçok otobüs firmasında biletlerin tükendiği öğrenildi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar otobüs şirketlerinde bilet burmakta zorlandı. Otogarda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk ise öğle ve akşam saatlerine doğru giderek arttı. Çoğu firma biletlerin tükenmesinin ardından ek seferler düzenlemeye başladı.

Bayram yoğunluğu ve emeklilere yapılan yüzde 20 indirim hakkında konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Yardımcısı Musa Çaktır "Beklenen bir yoğunluktu. Her bayram da olduğu gibi bu bayramda bayağı bir kalabalık var. Tatilin uzaması da bu yoğunluğu artırdı. Şu anda büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlar 2-3 ay önceden biletlerini almış oluyorlar. Doluluk oranları olunca biz yeniden ek seferler yapıyoruz. Bilet bulunamıyor. Gittikleri firmalardan ek seferle ilgili bilgi alsınlar" ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaşlara bilet indirimi konusunda da açıklamalarda bulunan Çaktır, "Sektör çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Buna rağmen emeklilerin ucuz seyahat etmelerinden yanayız. Çünkü 16 milyon insandan bahsediyoruz. Bir otobüste bulunması gereken emekli oranı konusunda düzenlemeler olmalı. Bir otobüste bulunan 40 emeklinin hepsine indirim yapmamız çok zor. Denetimler yapıldığında şirketlerimize aşırı derecede cezalar yazılıyor. Bu durum da göz önünde bulundurulmalı. Hazır olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Dilerim daha ileriki dönemde indirim yapmaktan mutlu oluruz. Yeni alınan biletlerse emekli olduğunu ispatlıyorsa indirimimizi yapıyoruz. Bütün emekliler bu indirimden faydalanabiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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