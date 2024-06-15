Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehit yakınları Kurban Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

15.06.2024 13:00
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Şehit yakınları Kurban Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip, dualar okudu.

Kurban Bayramı öncesinde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip çiçekler bıraktı. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar eden aileler bayram öncesi şehitlerini yalnız bırakmadı.

"2 yıl önce şehit oldu"

Şehit yakını Merve Şahin, "Duygularımızı anlatmak, ifade etmek çok zor. Bayramlarda bu durum daha çok zor. Acımız çok büyük. 2 yıl önce şehit oldu. Görevi komanda üsteğmendi. Adana Kozan'da şehit oldu" dedi.

"Onun nefesini almadan, sesini duymadan on yedinci bayramı geçiyoruz"

Kurban Bayramı öncesinde oğlunun mezarını ziyaret eden şehit annesi Emine Yavuz, "Onsuz on yedinci bayram geçiriyoruz. Onun nefesini almadan, sesini duymadan on yedinci bayramı geçiyoruz. O gelemiyor, biz ona geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bir huzur buluyoruz, evlatlarımızı yanımızda hissediyoruz. Bu çok zor, anlatılmaz, yaşanıyor. Bunu yaşayan biliyor" şeklinde konuştu.

"Sen şehit annesisin başını dik tut"

Oğlunun toprağını özlediğini ifade eden şehit annesi Hatice Özer ise "8 yıl 2 ay oldu oğlumdan ayrı düşeli. Acımızda büyük, gururumuzda büyük. Oğlum bana yazmış, sen şehit annesisin başını dik tut diye. Ben böyle dik durmaya çalışıyorum. Onu üzmemeye çalışıyorum. Onu çok özlüyorum. 1 aydır memleketteydim onun toprağını özledim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

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