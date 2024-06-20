Kurban Bayramı Tatilinde Vatandaşlar Dönüş Yolculuğuna Başladı - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı Tatilinde Vatandaşlar Dönüş Yolculuğuna Başladı

Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde vatandaşlar, gittikleri memleketleri ve tatil yörelerinden dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikametinde ise trafik rahat şekilde ilerliyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

20.06.2024 19:28
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Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde vatandaşlar, gittikleri memleketleri ve tatil yörelerinden dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikametinde ise trafik rahat şekilde ilerliyor.

9 günlük bayram tatilinin 6'ncı gününde vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. Aralıklarla yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğunun pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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