Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaştı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların mesai saatinin bitimiyle yola çıkması, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Yarın başlayacak olan 9 günlük resmi tatil öncesinde, gündüz saatlerinde Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda araç trafiği normal seyrinde ilerlerken, akşam saatlerinde tablo değişti. Mesainin sona ermesiyle birlikte çok sayıda aracın aynı anda yollara dökülmesi sonucu yollarda hareketlilik gözlemlendi.

Gündüz saatlerindeki açık trafik yerini akşam yoğunluğuna bıraktı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde araç akışı yer yer durma noktasına gelse de genel olarak akıcı bir yoğunluk şeklinde seyrediyor. Güzergah boyunca teyakkuz halinde olan jandarma trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - KOCAELİ