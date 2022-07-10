Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın - Son Dakika
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Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın

10.07.2022 12:50
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın

Uzun yıllardır Eskişehir'de kasaplık yapan Mustafa Çalışkan, Kurban Bayramı'nda kesilen etleri sağlıklı bir şekilde muhafaza etmenin yollarını anlattı.

Uzun yıllardır Eskişehir'de kasaplık yapan Mustafa Çalışkan, Kurban Bayramı'nda kesilen etleri sağlıklı bir şekilde muhafaza etmenin yollarını anlattı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar kurbanlıklarını almaya devam ederken kasap Mustafa Çalışkan, kesilen etlerin saklanması konusunda dikkat edilmesi gereken inceliklerden bahsetti. Sıcak etin uzun süre poşette bırakılmaması gerektiğini dile getiren Çalışkan, "Öncelikle etlerin kemikli kemiksiz olarak iki ayrı şekilde muhafaza edilmesi lazım. Poşetlerde uzun süre sıcak et bırakılmaması gerekiyor ve poşetlerin ağzı sıkı sıkı bağlanmalı. Bir de vatandaşlar kurbanın kesildiği yerde etle ciğeri ayrı ayrı poşetlerde poşetlenirse daha sağlıklı olur. Ciğerin sıcaklığı ete etki yapıyor ve Daha sonra etler yeşillenmeye başlıyor" diye konuştu.

"Hava sıcak olduğu için etler hemen yenmemeli"

Kurban kesildikten sonra etlerin hemen yenmeyip en az 12 saat muhafaza edilmesi gerektiğini aktaran Çalışkan, "Hava sıcak olduğu için etler hemen yenmemeli en az 12 saat dinlenmesi lazım. Etlerin dolaplarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Buzdolaplarının sebze bölümlerini bile boşaltıp etle doldurabilirler. Metal tepsilerde muhafaza edebilirler" dedi.

"Etler profesyonel kasaplara emanet edilmeli"

Vatandaşların kurbanlıklarını profesyonel kasaplara emanet etmesinin sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Vatandaşlar etlerini profesyonel kasaplara emanet etmeli. Kasaba getirdiği zaman kuşbaşılığını, pirzolasını, pirtekliğini, ayrı ayrı burada daha rahat ayırttırabilirler. Etin çeşidine göre kasap sinirli kısımlarını ve ufak kıkırdak kemiklerini ayıklar. Kemikli etleri evde kırmak zordur özellikle büyük hayvanların" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın - Son Dakika

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