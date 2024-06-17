Kurban kesim yerlerinde gün boyu temizlik - Son Dakika
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Yerel

Kurban kesim yerlerinde gün boyu temizlik

Osmangazi Belediyesi, kurban kesim alanı olarak düzenlenen ilçe genelindeki 23 kapalı ve açık pazar yerinde, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temizlik çalışması yaptı. Dezenfekte edilen kesim yerleri, bayram süresince kurbanını kesecek vatandaşlar için hijyenik hale getirildi.

17.06.2024 13:08
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Kurban kesim yerlerinde gün boyu temizlik

BURSA - Osmangazi Belediyesi, kurban kesim alanı olarak düzenlenen ilçe genelindeki 23 kapalı ve açık pazar yerinde, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temizlik çalışması yaptı. Dezenfekte edilen kesim yerleri, bayram süresince kurbanını kesecek vatandaşlar için hijyenik hale getirildi.

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi adına ilçe genelindeki 23 kapalı ve açık pazar alanını, kurban kesim noktası olarak belirleyen Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren bu noktalarda gün boyu temizlik çalışmaları yürütüyor. Kesim alanlarında oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek ve de kötü görüntülere meydan vermemek adına günün her saatinde özverili bir çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramın birinci gününde vatandaşların kurbanlarını kesmesinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Pazar alanları, ekipler tarafından tankerlerden sıkılan tazyikli suyla yıkandı. Gece boyunca devam eden hummalı çalışma ile kesim yerleri yeni güne hazır hale getirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kurban kesimleri sırasında oluşabilecek kötü görüntü ve kokuları engellemek adına temizlik konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkan Aydın, bayram süresince temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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