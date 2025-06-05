Kurban Pazarı'nda Satışlar Düşük: Besiciler Zor Durumda - Son Dakika
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Kurban Pazarı'nda Satışlar Düşük: Besiciler Zor Durumda

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05.06.2025 10:44  Güncelleme: 11:19
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Kurban Pazarı\'nda Satışlar Düşük: Besiciler Zor Durumda
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Milas Ören'deki kurban pazarında, yüksek maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle satışlar durma noktasına geldi. Besiciler, satışların azlığından ve maliyetlerin yükselişinden şikayetçi. Kredi kartı ile taksit istekleri artarken, birçok hayvan satılmadan kalacak.

Haber: Osman BEKAR

(MUĞLA) - Milas Ören'deki kurban pazarında iş yapamadıklarını, satışların iyi olmadığını söyleyen besici, üç kişinin aldığı hayvanı kredi kartından ödeme teklifinde bulunduğunu belirterek, "Vereceğiz yani, yapacak bir şey yok" dedi.

Bir zamanlar gözde bir tatil beldesi olan, şimdi ise Milas'ın şirin bir mahallesi haline gelen Ören'de, Kurban Bayramı'nın neşesi bu yıl buruk yaşanıyor. Kurban pazarında satıcılar ve üreticiler yüksek maliyetler ve düşen alım gücü karşısında adeta perişan. Satışlar durma noktasına gelmiş, binlerce hayvan elde kalmış durumda. Bayram sonrası kasaplara yarı fiyatına satılacak hayvanlar, bölgedeki hayvancılık sektörünün derin krizini gözler önüne seriyor.

Kurbanlık kuzu satan bir esnaf, maliyetlerin çok yüksek olduğunu ve girdi-çıktı dengesinin sağlanamadığını ifade etti. Üreticiye biraz daha düşünerek alım yaptıklarını, ancak tüketiciye ulaşırken üzerine koydukları maliyet nedeniyle fiyatların pahalı geldiğini dile getirdi. Veresiye satışların da geçim sıkıntısı nedeniyle mümkün olmadığını belirterek, "Esnaf arasında olur da, yani tüketiciye verirken olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Esnaf, belediyenin bu sene kurban pazarı yer paralarında kısmi bir katkısı olduğunu, önce 4 bin lira denilirken bin 800 lira ödediklerini belirtti. Ancak bunun yeterli olmadığını, kurban pazarlarının daha aktif hale getirilmesi, üreticinin yanında olunması ve tüketicinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sürüm olursa kazanç olur. Yani birileri alırsa, et yenirse bazı şeyler devam eder" diye konuştu.

Kredi kartı ve taksit talepleri artıyor

Diğer bir esnaf ise, üç kişinin kendisine kredi kartından taksit yapma teklifinde bulunduğunu aktardı. Esnaf, bu talebi karşılamak zorunda kalacaklarını belirterek, "Vereceğiz yani, yapacak bir şey yok" dedi. Ancak yem paralarının ve genel maliyetlerin yüksekliğinden yakındı.

Kurban Bayramı'na bir gün kala satışların "yok denecek kadar" az olduğunu belirten bir üretici, 50 hayvandan sadece 20'sini satabildiğini söyledi. Satılmayan hayvanları geri götürmek zorunda kalacaklarını ve bu durumun işlerini kötü etkileyeceğini dile getirdi. Kurban Bayramı sonrası, şu anda 20-22 bin liraya sattıkları kuzuları 12-13 bin liradan kasaplara vermek zorunda kalacaklarını, bunun da kendileri için büyük bir zarar olacağını vurguladı. Üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, 15 bin lira maliyeti olan bir kuzudan kar elde edemediklerini, hatta zarar ettiklerini belirtti.

Başka bir satıcı ise satışların "çok kötü" olduğunu, yem paralarını ödeyemeyeceklerini ve geleceklerinin belirsiz olduğunu ifade ederek,"Mal çok, gelen hiç yok" diyerek pazarın boşluğuna dikkat çekti. 120 hayvanla geldiklerini ve sadece 20 tanesini satabildiklerini belirten satıcı, "Durum sakat, malları satamadık. Gelen yok, giden yok. Bugün buranın pazarı, sinek avlıyoruz biz. Millette para yok artık" ifadelerini kullandı. Kalan hayvanları ya güdeceklerini ya da "çakallara yedireceklerini" belirtene satıcı, bir paket yoncanın 220, bir torba yemin 780 lira olduğunu söyleyerek "Vere vere yiyoruz biz. Geri dönüşü de yok. Bu gidişle eve bile gidemeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Ekonomi, Kurban, Tarım, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Pazarı'nda Satışlar Düşük: Besiciler Zor Durumda - Son Dakika

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