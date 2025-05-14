Kurban ve Yaz Kur'an Kursları Toplantısı Hakkari'de Yapıldı - Son Dakika
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Kurban ve Yaz Kur'an Kursları Toplantısı Hakkari'de Yapıldı

Kurban ve Yaz Kur\'an Kursları Toplantısı Hakkari\'de Yapıldı

Diyanet'ten Rüştü İnan, Hakkari'de kurban ve yaz Kur'an kursları hakkında din görevlilerine bilgi verdi.

14.05.2025 14:59
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Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Rüştü İnan, Hakkari'deki din görevlileriyle bir araya gelerek vekaletle kurban kesimi organizasyonu ve yaz Kur'an kursları hakkında bilgiler verdi.

Hakkari İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii'nde düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un ardından söz alan Başkanlık Müşaviri Rüştü İnan, TDV'nin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği kurban organizasyonları hakkında bilgi verdi.

Sunum eşliğinde devam eden toplantıda İnan, yaz Kur'an kurslarının amaçları, kayıt süreci, öğrenci sayısının artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, öğretici-veli işbirliği ve öğreticilerin görevleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurban kampanyasının sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da bir göstergesi olduğunu vurgulayan İnan, "Milletimizin emanetleri güvenle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu kampanya; fakirlerin, mazlumların ve muhtaçların gözyaşlarını dindirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Kurban ibadetinin derin bir kulluk bilinci taşıdığını ifade eden İnan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin bu ibadetin sağlıklı ve güvenli şekilde yerine getirilmesi için büyük bir gayretle çalıştığını belirtti. Din görevlilerinin özverili çalışmalarının farkında olduklarını dile getiren İnan, tüm personele teşekkür ederek, bu yıl daha büyük bir çabayla çalışılacağına inandığını söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu belirten İnan, "Bu yaz tatili, çocuklarımızın Kur'an, namaz, cami ve cemaat bilinciyle donandığı bereketli bir dönem olsun. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kalplerine Kur'an ahlakı ve Peygamber sevgisini yerleştirelim. Herkesi kucaklayalım, kimseyi dışlamayalım" diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, hakkari, Sağlık, Kurban, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban ve Yaz Kur'an Kursları Toplantısı Hakkari'de Yapıldı - Son Dakika

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