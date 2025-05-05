Kurbanlık Fiyatları Yükseliyor, Besiciler Dertli - Son Dakika
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Kurbanlık Fiyatları Yükseliyor, Besiciler Dertli

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Osmaniye'de besiciler, artan maliyetlerden ve düşen alım gücünden yakınarak hayvancılığın sona ereceğini belirtiyor.

05.05.2025 10:35
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de kurbanlık satan besiciler artan maliyetlerden dert yandı. Besici Samet Kocaman "Milletin alım gücü o kadar düşmüş ki normalde büyükbaşa ortak girilir artık insanlar küçükbaşa ortak girmeyi düşünüyor" diye konuştu. Hayvan tüccarı Ufuk Kubilay ise "Üretici yem maliyetleri yüksek olduğundan, süt para etmediğinden bütün hayvanlarını satıyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurbanlık satıcıları önceki yıllara göre maliyetlerin çok arttığını, bu yüzden kurbanlık fiyatlarının da ona göre artması gerektiğini kaydettiler.

Kurbanlık satıcısı Duran Arslantaş, şöyle konuştu:

"Ben küçükbaş hayvan besliyorum. Geçen sene yemin torası 400 liraydı, bu sene 650-670 lira. Kurbanlığın kilosunun 370-400 liraya kadar çıkması gerekiyor bunun, yoksa kurtarmıyor bizleri. Bunun bit iğnesi var, ilaçları var, hapı var, akşama kadar geziyorsun, emeği kolay değil. Bırakmayı düşünüyorum, kurtarmıyor."

"Hayvancılık bitiyor"

Başka bir besici Mehmet Akbaş ise "Bu sene kurbanlığın kilosunun 350 lira olması lazım. Arpaya, küsbeye güç yetmiyor, fenni yeme, hazır yemlere, hiçbir şeye güç yetmiyor. Saman 80 liraydı, 160 lira oldu. Diğer yemler de 350 liradan 700 lira oldu, 650 lira oldu, 600 lira oldu" dedi.

Hayvan tüccarlığı yapan Ufuk Kubilay da "Tüccarım, üretici yem maliyetleri yüksek olduğundan, süt para etmediğinden bütün hayvanlarını satıyor. Hayvancılık bitiyor. Küçükbaş, büyükbaş tüketiliyor, köylü zor durumda, bu işi bırakıyor" şeklinde konuştu.

"Artık insanlar küçükbaşa ortak girmeyi düşünüyor"

Artan maliyetlerden dert yanan besici Samet Kocaman da şunları söyledi:

"Kadirli'de kurbanlık besliyorum. Bu sene maliyetler çok olduğu için geçen seneye göre yüzde yüz her şey artmış durumda, zararına bakıyoruz. Hatta geçen iki kişi geldi kurbanlık bakmaya, aralarında şakalaştılar 'Ortak mı girsek küçükbaşa, kurbanlığa' dediler. Arpanın torbası 580 lira oldu, küsbenin torbası 600 lira oldu. Geçen sene 300-350 lira civarındaydı, yüzde yüz artış oldu. Çok perişan vaziyetteyiz, maliyetler çok arttı. Geçen seneye oranla fazla soran da yoktu zaten kurbanlığı. Böyle giderse çiftçi, çiftçilik yapmayacak, hayvancı, hayvancılığı bırakacak. Millet tarlasını takımını ekmeyecek. Seneye artık kurbanlık bile besleyemeyeceğiz. Et krizi bundan dolayı. Üretici üretimi bıraktığı için et krizi başlıyor. Maliyetler çok yüksek, aldı başını gidiyor. Üreticinin sonu hüsran. Evinde oturacak, mala mülke bakmayacak. Milletin alım gücü o kadar düşmüş ki, normalde büyükbaşa ortak girilir artık insanlar küçükbaşa ortak girmeyi düşünüyor. Durumlar o kadar kötü yani."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurbanlık Fiyatları Yükseliyor, Besiciler Dertli - Son Dakika

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