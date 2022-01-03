Üye Girişi
Küre'de sabah namazında camiler doldu - Son Dakika

Küre'de sabah namazında camiler doldu

03.01.2022 11:18
Küre'de sabah namazında camiler doldu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, camilere akın etti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, camilere akın etti.

Diyanet İşleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde tüm camilerde gerçekleştirilen "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması Kastamonu'nun Küre ilçesinde camilerde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Çocukların ve gençlerin de ilgi gösterdiği buluşmada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

Namaz sonrası vatandaşlara ikramlar yapıldı. - KASTAMONU

Küre'de sabah namazında camiler doldu
Küre'de sabah namazında camiler doldu
Küre'de sabah namazında camiler doldu
Küre'de sabah namazında camiler doldu
Küre'de sabah namazında camiler doldu
Küre'de sabah namazında camiler doldu

YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kastamonu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küre'de sabah namazında camiler doldu - Son Dakika


13 yaşındaki kızın cinsel istismara uğradığını annesinin yaptığı gebelik testi ortaya çıkardı 13 yaşındaki kızın cinsel istismara uğradığını annesinin yaptığı gebelik testi ortaya çıkardı         
12:21
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Küre'de sabah namazında camiler doldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement