'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışıyla yapılacak - Son Dakika
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'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışıyla yapılacak

\'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu\' Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açılışıyla yapılacak
21.06.2025 15:06
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İstanbul'da Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul'da Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışıyla gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na ilişkin açıklamada bulundu. Forumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacağını belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiyesiz Koridor Olmaz' vizyonunu bu forumda bir kez daha somutlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kesintisiz bağlantısallık, sınırsız imkanlar vizyonumuzu bu forumla dünyaya duyuracağız"

Foruma 70 ülkeden temsilcinin katılacağını söyleyen Uraloğlu, "Küresel Ulaştırma Koridorlar Forum'unda amacımız sadece fikir alışverişi yapmak değil, küresel ulaştırma politikalarına yön verecek bir zemin oluşturmaktır. 'Kesintisiz bağlantısallık, sınırsız imkanlar' vizyonumuzu bu forumla dünyaya duyuracağız" diye konuştu.

3 gün boyunca uluslararası düzeyde kritik başlıklar ele alınacak

Dünya Bankası tarafından da desteklenmekte olan Forum kapsamında başkan yardımcıları, ulaştırma bakanları, bakan seviyesinde devlet başkanı temsilcileri, uluslararası sektör kuruluşların üst düzey temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve özel sektör paydaşları ile alanında uzman isimlerin bir araya geleceğini aktaran Uraloğlu, "Bağlantısallığın güçlendirilmesinden dijitalleşmeye, sınır ötesi koordinasyondan altyapı yatırımlarına kadar birçok başlıkta fikir alışverişi yapılacak. Bu üst düzey buluşma, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası koridorların rolünü bir kez daha ortaya koyacak" şeklinde konuştu.

"Orta Koridor ülkeleri İstanbul'da buluşacak"

Forum kapsamında 28 Haziran'da 'Orta Koridor Tanıtım Etkinliği' başlığıyla özel bir yan etkinlik düzenleneceğini de duyuran Uraloğlu, "Bu toplantıyla Orta Koridor üzerindeki ülkenin bakanları ve sektör temsilcileri İstanbul'da bir araya gelecek. İş birliği adımları ele alınacak, özel sektörle yuvarlak masa toplantıları yapılacak" dedi.

Uraloğlu ayrıca, yan etkinlik kapsamında görüşülecek konuların başında sınır geçişleri ve transit taşıma prosedürlerinin uyumlaştırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması ile altyapı ve kapasite optimizasyonu, kurumsal koordinasyon ve koridor yönetiminin yer aldığını ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu 'Kesintisiz Bağlantısallık, Sınırsız Olanaklar' mottosuyla dünyaya taşıdıklarını dile getirerek, 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu' vesilesiyle İstanbul'da çizilecek bu yol haritası, sadece bölgemize değil tüm dünyaya yeni ulaşım perspektifleri sunacak" açıklamasında bulundu.

"Türkiye 51,2 trilyon dolarlık ekonomik havzanın merkezinde"

Türkiye'nin jeostratejik önemine de vurgu yapan Uraloğlu, "Bugün Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip 67 ülkenin merkezinde yer alıyor. Bu coğrafyada 1,5 milyar insan yaşıyor. Böyle bir havzanın kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde bağlanabilmesi için Türkiye'nin rolü tartışmasızdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye artık sadece geçiş noktası değil, istikamet belirleyen merkezdir"

Uraloğlu, "İstanbul'da çizilecek bu yol haritası sadece bölgemize değil, tüm dünyaya yeni ulaştırma perspektifleri sunacak. Türkiye artık sadece geçiş noktası değil, istikamet belirleyen merkezdir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışıyla yapılacak - Son Dakika

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