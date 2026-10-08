Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın 9-11 Ekim'de yapılacağını duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "İnşallah adım adım gençlerimizi Türk dünyasında bir araya getirip onları geleceğin dünyasında rekabet edebilirliğe hazırlamak istiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması', 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türk dünyasının önde gelen medya yöneticileri, fenomenleri ve 400 üniversite öğrencisi Kocaeli'nde bir araya gelecek. Program kapsamında Türk Dünyası'nın gençleri arasında dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmesi, ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkilerini genç nesiller arasında daha da kökleştirmesi ve ortak bir geleceğin inşasına güçlü bir katkı sunması hedefleniyor.

"Türk gençlerini geleceğin dünyasında rekabet edebilirliğe hazırlamak istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, buluşmaya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ülkelerin geleceğinde ve kalkınmasında gençlerin rolünün çok önemli olduğunu dile getiren Zorlu, özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençler dikkate alındığında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler içerisinde yaklaşık 26 milyon gencin olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz bizim gelecek hedeflerimizde adeta bu yolculuğun yakıtı. Ne kadar fazla olurlarsa, ne kadar iyi kullanılırlarsa teknolojide, ekonomide, sosyal yaşamda, kültürel sahada kendimizi çok daha gelişmiş bir geleceğe doğru hazırlayabiliriz. Bu bilinçle Cumhurbaşkanımız ilk kez 16 Mayıs tarihinden Kocaeli'nde bir gençlik buluşmasında bunu duyurmuştu. Biz de bu talimatı aslında yerine getiriyoruz. 9-11 Ekim tarihlerinde, yaklaşık 500 misafirimizi ağırlayacağız. Bunların yarıya yakına Türk devletlerinden gelen gençlerimiz. Biz, bir farklılık yapmaya çalıştık" dedi.

Zorlu, dijital sahada gençlerin hem birbirlerini daha iyi anlamaları hem de bu konudaki öncü isimleri ve yazarları gençlerle bir araya getirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Dolayısıyla burada hem gençlerimiz eğlenecekler. Önemli bir konserimiz var, ilk gün Türk devletlerinden çok önemli sanatçılar Kocaeli'nde vatandaşlarımızın da katılımıyla bir açılış konseri olacak. Hemen ardından 10-11 Ekim'de oturumlarımız olacak. Akademisyenlerimiz bir araya gelecek, Türk devletleri ve Türk dünyası ile ilgili belli temel bilgileri aktaracağız. Dijital ve sosyal medya alanında nasıl bir iş birliği yapabiliriz konusu ortaya konulacak. Umut ediyorum ki sonunda bir deklarasyon ortaya koyacağız ve bunu devam ettirmek gayesindeyiz. Önümüzdeki yıl yine gençlerimizi çok yüksek seviyede bir araya getireceğiz. Bu hedef; Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2024 Vizyon Belgesi'nin de en somut çıktılarından biridir. Net bir şekilde gençlerin iş birliği ve daha sık sık bir araya gelmeleri ile ortak projelere girişme hedefi vardı. Biz bunun temellerini atmış olacağız. İnşallah adım adım gençlerimizi Türk dünyasında bir araya getirip onları geleceğin dünyasında rekabet edebilirliğe hazırlamak istiyoruz. Bir başka yönü de sadece Türk devletlerinden değil Balkanlardan, Irak'tan, Suriye'den, Gagavuzya'dan olmak üzere açıkçası gönül coğrafyamızın olduğu her yerden gençlerimizle bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hedef yaşayacak ve geleceğe taşınacaksa bu ancak gençlerimize iyi anlatarak mümkün olabilir. Onları bu fikre inandırarak, gönül güçlerini kazanarak olabilir. Örneğin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk Devletleri Üniversiteler Birliği var. Bunun yanı sıra Orhun Değişim Programı söz konusu. Bu programın daha işlevsek halde olmasını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki bizim bu buluşmamızın ardından ay sonunda Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvemiz gerçekleşecek. Hem gençlerimizle hem bu değişim programlarıyla ilgili bazı teklifleri inşallah bu deklarasyona sunacağız. Devlet başkanlarımız tarafından da kabul edileceğine inanıyoruz. Bütün ümidim, üniversitelerimiz arasında çok sayıda ve nitelikli bir biçimde değişimlerini gerçekleştirmek. Bir kişinin bir ülkeye gitmesi, o ülkeyle ilgili okuduğu çok kitaptan çok daha faydalıdır."