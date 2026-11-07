Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu - Son Dakika
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Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu

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Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu
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Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu
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Erzurum’un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destekleme Merkezi (ADEM) kursiyerleri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 170 bidon turşu hazırladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destekleme Merkezi (ADEM) kursiyerleri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 170 bidon turşu hazırladı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in koordinasyonunda yürütülen sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında, ADEM Aşevi bünyesinde eğitim alan kursiyerler, el birliğiyle hazırladıkları 170 bidon turşuyu aşevinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Oltu Aile Destekleme Merkezi Aşçılık Kursu Usta Öğreticisi Medine Kamacı, kursiyerlerle birlikte anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Kursiyerlerimizle birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Aşevimizden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birer bidon turşu hediye edeceğiz. Amacımız hem üretmek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkıda bulunmak" dedi.

Kursiyerlerden Ceylan Demir ise ihtiyaç sahipleri için el birliğiyle turşu hazırladıklarını ifade ederek, "Bugün ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırılmak üzere hep birlikte turşu yapıyoruz. Böyle güzel bir çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluyum" diye konuştu. Bir diğer kursiyer Burcu Macit de ADEM'de zamanlarını faydalı çalışmalarla değerlendirdiklerini belirterek, "Aile Destekleme Merkezine gelerek vaktimizi güzel ve faydalı işlerle değerlendiriyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahipleri için turşu hazırladık. Bunun gibi birçok sosyal projede yer alıyoruz. Herkesi merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ADEM kursiyerlerinin hazırladığı 170 bidon turşu, ilçede sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşacak.

Kaynak: İHA
ErzurumYerelOltuSon Dakika

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