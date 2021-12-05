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Kursiyerlere "Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği" konulu konferans - Son Dakika

Kursiyerlere "Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği" konulu konferans

05.12.2021 15:40
Kursiyerlere "Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği" konulu konferans

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde konferans düzenlendi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde konferans düzenlendi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) ve Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) kursiyerlerine yönelik konferans düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi gönüllü avukatlarından Rabia Samur ve Ezgi Şenal katıldı. Konferansta KAÇEM ve KAPEM'in kadın kursiyerlerine kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında bilgiler verildi. - NEVŞEHİR

Kursiyerlere Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konulu konferans
Kursiyerlere Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konulu konferans

Kadın Hakları Günü, Kadın Hakları, Nevşehir, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kursiyerlere 'Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği' konulu konferans - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kursiyerlere "Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği" konulu konferans - Son Dakika
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