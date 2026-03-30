Kürt Birliği İçin Fırsat Zamanı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürt liderler, ulusal birlik çağrısı yaparak hukuki adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

(VAN) - Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüsü ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, "Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Kürt tarafının üzerine düşeni yaptığını" söyleyerek, "Şimdi gözler devlette. Hukuki ve demokratik adımların atılması gerekiyor" dedi.

Demokratik Birlik İnisiyatifi üyeleri, Van'daki sivil toplum örgütü temsilcileriyle Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

İnisiyatif Eş Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, burada yaptığı konuşmada, "tarih boyunca Kürtlerin yok edilmesi üzerine bir politika izlendiğini, Kürtlerin birliklerini sağlayamadığı için her türlü soykırıma uğradığını" savunarak, "Biz birliğimizi sağlarsak bu yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacaktır" dedi.

Diğer Eş Sözcü Mehmet Kamaç ise şunları söyledi:

"Demokratik Birlik İnisiyatifi, ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 1,5 senelik bir çalışmanın ürünüdür. Biz, böyle bir salonda bütün renklerin olduğu; siyasi parti, ideoloji, inanç ya da etnik kimlik fark etmeksizin herkesin ortak aklıyla hepimizi koruyacak bir çatı inşa edelim diyoruz. Biz bu sloganla yola çıktık. Tarihte hep 'Kürtler bir araya gelmez' denirdi. Ancak bu süreçte gördük ki Kürtlerin partisi, ideolojisi, inancı ya da sosyal statüsü ne olursa olsun herkesin ortak görüşü, en büyük ihtiyacın ulusal birlik olduğudur."

İnisiyatifin hiçbir siyasi partinin, ideolojinin ya da inancın arka bahçesi olmadığını bildiren Kamaç, ancak bunların hepsini içinde barındıran ve temsil kabiliyeti olan bir yapı iddiasında olduklarını belirtti.

"20. yüzyılın başında Kürtler ulusal birliğini sağlayamadığı için Orta Doğu şekillenirken dört parçaya bölündüğünü ve yok sayıldığını" söyleyen Kamaç, "Biz diyoruz ki dedelerimizin hatasını tekrarlamayalım. Yarın torunlarımız 'keşke birlik olsalardı' demesin" dedi."

"Bu süreçte artık particilik ya da ideolojik ayrışmalar yapma lüksü olmadığını" ifade eden Kamaç, "Tüm partilere ve inançlara saygı duyuyoruz. Ancak ortak paydamız Kürt kimliğidir. Bu kimlikle bir araya gelmeliyiz" diye konuştu."

"Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Kürt tarafının üzerine düşeni yaptığını, PKK fesih kararını 12. Kongresi'nde aldığını, silah bırakma sürecinin başlatıldığını" kaydeden Kamaç, şunları söyledi:"

"Şimdi gözler devlette. Hukuki ve demokratik adımların atılması gerekiyor. Ulusal birlik Kürtler için ekmekten, sudan, havadan daha değerlidir. Artık hizipçilik ve ayrışma değil, birlik zamanı. Geçmişte Kürtler farklı kimliklerle ayrıştırıldı. Ancak biz diyoruz ki Şeyh Said de biziz, Seyit Rıza da biziz, Gazi Muhammed de biziz. Hepimiz Kürdüz."

Toplantı konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:56:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.