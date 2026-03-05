Kürt Gruplarından İran'a Kara Saldırısı Hazırlığı

ABD merkezli haber sitesi Axios, Mossad ve CIA destekli çeşitli Kürt gruplara mensup militanların, ülkenin kuzeybatı kesiminde İran rejimine karşı kara saldırısı hazırlığında olduğunu bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan yetkililere dayandırılan habere göre; çeşitli Kürt gruplara mensup militanların, ülkenin kuzeybatı kesiminde İran rejimine karşı kara saldırısı hazırlığında olduğu bildirildi. Irak'ta barınan beş muhalif Kürt grubunun İran rejimine karşı savaşmak üzere bir koalisyon kurduğu aktarılan haberde, bu grupların son haftalarda yüzlerce silahlı militanı Irak sınırının İran tarafına soktuğu ifade edildi.

Hedef iç isyanı tetiklemek

Habere göre; ABD ve İsrail'den iki yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi üçüncü bir kaynak, Kürt grupların İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile ABD istihbarat teşkilatı CIA tarafından desteklendiğini doğruladı. ABD'li bir yetkili, amacın İran içindeki belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejime meydan okumak ve daha geniş bir iç isyanı tetiklemek olduğunu söyledi. İsrailli bir yetkili ise "Savaş, ABD ve İsrail ordularının saldırıları ile başladı, ancak devam ettikçe Mossad ve CIA tarafından başka çabalar gösterilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Fikir Netanyahu ve Mossad'dan

Bir diğer ABD'li yetkili ise, Kürt grupları İran rejimine karşı destekleme ve onları kara saldırısı için Irak'tan İran'a geçirme fikrinin başlangıçta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad'dan çıktığını, CIA'nın ise daha sonraki bir aşamada bu plana katıldığını aktardı. İsrailli yetkililerin Kürt gruplara askeri desteğin yanı sıra rejim sonrası İran'da Kürt özerk bölgesi kurulması konusunda siyasi destek sözü de verdiği belirtildi. Bir yetkilinin, "Sorun şu ki, İran'daki Kürt gruplarının yeterli askeri gücü yok ve sonunda yem haline gelebilirler" sözlerine yer verildi. Axios, Mossad ve CIA'nın haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.

CIA'nın Kürt güçleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edilmişti

Benzer bir iddiayı gündeme taşıyan CNN televizyonu, CIA'nın İran'da halk ayaklanmasını tahrik etmek amacıyla Kürt güçleri silahlandırmaya çalıştığını bildirmişti. Trump yönetiminin, İran rejimine karşı muhtemel bir kara saldırısı için askeri destek sağlanması konusunda İran'daki muhalif gruplar ve Irak'taki Kürt liderlerle aktif görüşmeler yürüttüğü aktarılmıştı. Söz konusu planın İran rejimini zayıflatma amacını taşıdığı ifade edilmişti. - WASHINGTON